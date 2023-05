24h Nürburgring 2023: Teilnehmer des Top-Qualifyings im Überblick

34 Fahrzeuge der Klassen SP9 und SP-X werden 2023 beim Top-Qualifying der 51. Auflage des 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring an den Start gehen. Das geht aus der vorläufigen Teilnehmerliste hervor, die der Veranstalter ADAC Nordrhein am 4. Mai 2023 veröffentlicht hat.

Im Abschnitt Q2, in dem es im Einzelzeitfahren um die Poleposition und die Glickenhaus-Trophy geht, sind insgesamt 19 Startplätze zu vergeben. 13 Teilnemer stehen bereits aufgrund der Ergebnisse der ersten drei Saisonrennen der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) und des 24h Nürburgring Qualifiers fest.

Ergänzt wird das Feld durch die fünf schnellsten Teilnehmer aus Q1 sowie das bestplatzierte Fahrzeug der Klasse SP9-ProAm. Die Starterliste des Q1 umfasst 21 Fahrzeuge, lediglich der CP-Mercedes #21 (Espenlaub/Lewis/Soulet) fehlt als einziger Teilnehmer der SP9.

Unter den Teams, die noch um den Einzug in Q2 kämpfen müssen, finden sich einige prominente Namen. Dies gilt insbesondere für Audi, wo sich bisher nur die Land-Mannschaft für Q2 qualifiziert hat. Die insgesamt vier Scherer-Phx-Audi, darunter die #1 (Vervisch/Drudi/Feller/Lind) sowie das DTM-Legendenauto mit Timo Scheider, Martin Tomczyk und Mike Rockenfeller, müssen in Q1 ran.

Auch der Rowe-BMW mit der Startnummer 98 sowie die beiden Pro-Autos von Walkenhorst sind noch nicht für Q2 qualifiziert. Gleiches gilt für den Manthey-EMA Porsche #911 "Grello" sowie den zweiten GetSpeed-Mercedes #2.

Das zweigeteilte Top-Qualifying findet am Freitag, 19. Mai, ab 17:30 Uhr statt (zum kompletten Zeitplan). In beiden Abschnitten werden die Fahrzeuge im Abstand von 10 Sekunden auf die Strecke geschickt. Nach einer Einführungsrunde über die gesamte Strecke stehen den Piloten jeweils zwei Runden zur Verfügung, in denen sie eine Zeit setzen können.

Teilnehmer Top-Qualifying Q2

GetSpeed-Mercedes #3 (Engel/Gounon/Juncadella)

HRT-Mercedes #4 (Marciello/Stolz/Ellis)

Schnitzelalm-Mercedes #10 (Trefz/Heyer/Böckmann/Machewicz)

Schnitzelalm-Mercedes #11 (Assenheimer/Caresani/Böckmann/Machewicz)

Car-Collection-Porsche #24 (Campbell/Jaminet/P. Kolb/Pilet)

Abt-Lamborghini #27 (K. van der Linde/Mapelli/Pepper/Thiim)

Frikadelli-Ferrari #30 (Bamber/Catsburg/Pittard/Fernandez Laser)

Falken-Porsche #33 (Bachler/S. Müller/Picariello)

Land-Audi #39 (Haase/Mies/Niederhauser)

Falken-Porsche #44 (Heinemann/Ragginger/Menzel/Ericsson)

RMG-BMW #72 (Harper/Hesse/Verhagen)

Rowe-BMW #99 (Farfus/Eng/De Philippi/Yelloly)

Walkenhorst-BMW #100 (Walkenhorst/J. Breuer/Trogen/Bollrath)

Teilnehmer Top-Qualifying Q1

Scherer-Phx-Audi #1 (Vervisch/Drudi/Feller/Lind)

GetSpeed-Mercedes #2 (Christodoulou/Götz/Schiller)

Scherer-Phx-Audi #5 (Stippler/V. Kolb/Sims/van der Zande)

HRT-Mercedes #6 (Haupt/Love/Maini)

Konrad-Lamborghini #7 (Jeffries/Buurman)

Scherer-Phx-Audi #16 (Schramm/Beretta/Winkelhock/Feller)

Racing-one-Ferrari #19 (Kohlhaas/Aust/Ludwig/Stengel)

WTM-Ferrari #20 (Weiss/Krumbach/Keilwitz/Dontje)

Car-Collection-Audi #22 (Engstler/Hofer/Magnus/Marschall)

Huber-Porsche #25 (Fetzer/Kern/Ledogar)

Prosport-Aston-Martin #28 (Dumarey/C. Breuer/Ortmann)

Scherer-Phx-Audi #40 (Scheider/Tomczyk/Rockenfeller)

HRT-Mercedes #46 (Jäger/Bird/Erhart/Viebahn)

Dinamic-Porsche #54 (L. Vanthoor/Heinrich/Güven/Engelhardt)

Dörr-Aston-Martin #69 (P. Dörr/Turner)

Rutronik-Porsche #96 (Olsen/Cairoli/Andlauer)

Rowe-BMW #98 (Wittmann/S. van der Linde/D. Vanthoor/Martin)

Walkenhorst-BMW #101 (Krognes/Giermaziak/Krohn/Soucek)

Walkenhorst-BMW #102 (Neubauer/Dennis/Klingmann/Krognes)

Schnitzelalm-Mercedes #222 (Grenier/Thilenius/Härtling)

Manthey-EMA-Porsche #911 (Christensen/Estre/Makowiecki/Preining)

Mit Bildmaterial von Gruppe C Photography.