24h Nürburgring 2023: Wettervorhersage für Qualifyings und Rennen

Wie wird das Wetter beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring (18. bis 21. Mai 2023)? Diese Frage stellen sich Teilnehmer und Zuschauer des Langstreckenklassikers auf der Nordschleife Jahr für Jahr gleichermaßen. Vor allem, nachdem das Rennen in den vergangenen Jahren immer wieder wegen Regen und Nebel lange unterbrochen werden musste.

Damit ist 2023 aber nicht zu rechnen. Zusammenfassend sagen die Prognosen für das Rennwochenende derzeit einen Mix aus Sonne und Wolken an allen Tagen voraus. Mit Tageshöchsttemperaturen von nicht mehr als 20 Grad Celsius und Tiefsttemperaturen von deutlich unter zehn Grad Celsius bleibt es recht frisch, aber trocken.

Der Donnerstag (18. Mai) beginnt freundlich. Im Laufe des Tages ziehen einige Wolken auf, die aber keinen Regen bringen sollten. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt bei 39 Prozent. Die Temperaturen erreichen tagsüber Werte um 13 Grad Celsius und sinken abends während des Nachttrainings auf 7 Grad ab.

Auch am Freitag (19. Mai) scheint häufig die Sonne, nur vereinzelt ziehen harmlose Wolken über den Himmel der Hocheifel. Regen ist bei einer Niederschlagswahrscheinlichkeit von 36 Prozent nicht zu erwarten. Mit bis zu 16 Grad Celsius wird es tagsüber etwas wärmer als am Donnerstag, in der Nacht zum Samstag sinkt das Thermometer auf Werte um sieben Grad.

Am Samstag (20. Mai) ändert sich das Wetter zunächst nicht. Der Himmel zeigt tagsüber einen Mix aus Sonne und Wolken. Gegen Abend nimmt die Bewölkung vorübergehend zu, bevor es in der Nacht aufklart. Die Regenwahrscheinlichkeit steigt nur geringfügig auf 39 Prozent. Mit bis zu 18 Grad Celsius wird es wieder etwas wärmer als an den Vortagen. In der Nacht kühlt es auf Werte um acht Grad ab.

Der Sonntag (21. Mai) beginnt zunächst sonnig. Gegen Mittag kann sich der Himmel dann zuziehen, Regen ist bei einer Wahrscheinlichkeit von 37 Prozent aber wieder nicht zu erwarten. Mit Höchstwerten von 18 Grad wird es ähnlich warm wie am Samstag.

Der Wind weht an allen Tagen schwach mit maximal 30 km/h aus Ost bis Nordost, was auf der langen Döttinger Höhe einen leichten Rückenwind bedeutet, der aber das Fahrverhalten der Autos nicht nennenswert beeinflussen sollte.

Diese Vorhersage wird in den nächsten Tagen laufend aktualisiert!

Mit Bildmaterial von Jochen Merkle.