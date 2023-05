24h Nürburgring 2023: Zeiten und Fahrplan DSK-Bus-Shuttle

Auch 2023 bietet der Deutsche Sportfahrer-Kreis (DSK) beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring (18. bis 21. Mai) einen kostenlosen Bus-Shuttle-Service rund um die Rennstrecke an. Die 24h-Fanbusse sind ab Donnerstag auf zwei Routen im Einsatz und verbinden die wichtigsten und schönsten Zuschauerpunkte rund um den Grand-Prix-Kurs und die Nordschleife.

Insgesamt sind die Busse am gesamten Wochenende fast 70 Stunden im Einsatz, unter anderem von Samstagmorgen nonstop bis nach Rennende am Sonntagnachmittag. Die Fahrten mit den 24h-Fanbussen sind für alle Rennbesucher kostenlos.

Bereits am Mittwoch bringen Shuttlebusse die Fans zum Adenauer-Racing-Day - damit möglichst viele Fans den Auftakt zum PS-Wochenende miterleben und dabei sein können. Für die Falken-Drift-Show am Freitagabend wird eine Sonderhaltestelle am Fahrsicherheitszentrum II eingerichtet, die nur an diesem Tag angefahren wird.

Fahrplan 24h-Fanbusse

Donnerstag, 18. Mai: 08:00 bis 24:00 Uhr

Freitag, 19. Mai: 08:00 bis 01:00 Uhr

Samstag, 20. Mai: 08:00 bis 24:00 Uhr

Sonntag, 21. Mai: 00:00 bis 18:00 Uhr

Die Routen der 24h-Fanbusse 2023

Busroute 1: Dorint-Hotel (Ausgangspunkt) - Scharfer Kopf - Fahrsicherheitszentrum II (Nur Freitag 19. Mai) - Eifeldorf - Hatzenbach / BMW Testzentrum (Hinfahrt) - Schwalbenschwanz (Hinfahrt) - Pflanzgarten (Hinfahrt) - Brünnchen (Hinfahrt) - Pflanzgarten (Rückfahrt) - Schwalbenschwanz (Rückfahrt) - Hatzenbach / BMW Testzentrum und zurück

Busroute 2: Dorint-Hotel (Ausgangspunkt) - Scharfer Kopf - Fahrsicherheitszentrum II (Nur Freitag 19. Mai) - Quiddelbacher Höhe / Hatzenbach (Hinfahrt) - Breidscheid (Hinfahrt) - Adenau Schule (Adenauer Forst) - Adenau Mitte / Hauptstraße - Breidscheid (Rückfahrt) - Quiddelbacher Höhe / Hatzenbach und zurück

Darüber hinaus bietet der DSK wieder eine zentrale Anlaufstelle für alle Mitglieder. Diese befindet sich in diesem Jahr im Nürburgring Business Center (Ebene 3). Direkt hinter dem Ring-Boulevard zwischen Ring-Werk und Subway gelegen und in die Tribüne integriert, bieten die zur Rennstrecke ausgerichteten Räume freien Blick auf die Start-Ziel-Gerade und die Boxengasse. Über die Brücke ist das Fahrerlager schnell zu erreichen.

Mit Bildmaterial von Alexander Trienitz.