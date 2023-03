24h Nürburgring 2023: Zeitplan für Rennen und Trainings

Audio-Player laden

Die 51. Auflage des ADAC TotalEnergies 24h Nürburgring findet vom 18. bis 21. Mai 2023 statt. Der Veranstalter ADAC Nordrhein hat nun den Zeitplan für das Top-Event in der "Grünen Hölle" veröffentlicht.

Vier Tage lang bieten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Langstreckenrennens sowie das Rahmenprogramm mit der 24h-Classic, den Tourenwagen-Legenden, der RCN und in diesem Jahr neu der Cup- und Tourenwagen-Trophy, einer Breitensportserie für GT- und Tourenwagen, den Zuschauern an der Rennstrecke sowie am TV und Livestream ein volles Programm.

Rennleiter Walter Hornung freut sich über den neuen Programmpunkt. "Mit der Cup- und Tourenwagen-Trophy geben wir nicht nur dem Breitensport ein noch größeres Gewicht beim 24h-Wochenende. Wir bieten auch unseren Zuschauern einen attraktiven Neuzugang, der mit einem gut gefüllten Starterfeld sicherlich für beste Motorsportunterhaltung auf dem Grand-Prix-Kurs sorgen wird."

Die Cup- und Tourenwagen-Trophy füllt die Lücke des Tourenwagen-Weltcups WTCR, der in den vergangenen fünf Jahren im Rahmenprogramm des 24h-Rennens gefahren war, 2023 aber nicht mehr ausgetragen wird.

Das Rennwochenende beginnt traditionell am Donnerstag (18. Mai, Christi Himmelfahrt) mit der Gleichmäßigkeitsprüfung der Rundstrecken-Challenge Nürburgring, die ausschließlich auf der Nordschleife ausgetragen wird.

Auf dem Grand-Prix-Kurs, der beim 24h-Rennen wie immer ohne die Mercedes-Arena befahren wird, eröffnen die Tourenwagen-Legenden das Programm. War der Donnerstag in den vergangenen Jahren ein reiner Trainingstag, so findet 2023 am Nachmittag bereits das erste Rennen der Cup- und Tourenwagen-Trophy statt, bevor um 23:30 Uhr das Nacht-Qualifying des 24h-Rennens den Tag beschließt.

Während das 3-Stunden-Rennen der 24h-Classic bisher immer am Freitagvormittag ausgetragen wurde, wird es 2023 am Samstagvormittag stattfinden. Mit den Läufen der Tourenwagen-Legenden und der Cup- und Tourenwagen-Trophy ist aber weiterhin für Rennaction gesorgt. Höhepunkt des Freitags ist ab 17:30 Uhr das Top-Qualifying, bei dem im Einzelzeitfahren die besten Startplätze für das 24h-Rennen vergeben werden.

Am Samstag überbrücken nach dem 24h-Classic das Warm-up des 24h-Rennens und der zweite Lauf der Tourenwagen-Legenden die Wartezeit bis zum Rennstart der 51. ADAC TotalEnergies 24h Nürburgring, der um 16 Uhr erfolgt. 24 Stunden später werden die Sieger gekürt.

"Das 24h-Rennen ohne jede Menge Action und Höhepunkte auf und abseits der Strecke ist natürlich kaum denkbar", sagt Rennleiter Hornung. "Nun da die zentralen zeitlichen Rahmendaten stehen, können wir auch unter diesem Aspekt in die Detailplanungen einsteigen."

Zeitplan 24h Nürburgring 2023

Donnerstag, 18. Mai:

08:30-12:30 Uhr: Rundstrecken-Challenge - Leistungsprüfung - Nordschleife

09:10-09:40 Uhr: Tourenwagen-Legenden - Freies Training - Grand-Prix-Strecke

10:10-10:35 Uhr: Cup- und Tourenwagen-Trophy - Qualifying 1 - Grand-Prix-Strecke

11:25-11:45 Uhr: Tourenwagen-Legenden - Qualifying - Grand-Prix-Strecke

13:15-15:00 Uhr: 24h-Rennen - Qualifying 1 - Gesamtstrecke

15:45-16:15 Uhr: Cup- und Tourenwagen-Trophy - Rennen 1 - Grand-Prix-Strecke

17:15-19:15 Uhr: 24h-Classic - Qualifying 1 - Gesamtstrecke

20:00-23:30 Uhr: 24h-Rennen - Qualifying 2 - Gesamtstrecke

Freitag, 19. Mai:

10:00-12:00 Uhr: 24h-Classic - Qualifying 2 - Gesamtstrecke

12:40-13:05 Uhr: Cup- und Tourenwagen-Trophy - Qualifying 2 - Grand-Prix-Strecke

13:30-14:45 Uhr: 24h-Rennen - Qualifying 3 - Gesamtstrecke

15:30-16:00 Uhr: Tourenwagen-Legenden - Rennen 1 - Grand-Prix-Strecke

16:35-17:05 Uhr: Cup- und Tourenwagen-Trophy - Rennen 2 - Grand-Prix-Strecke

17:30-19:15 Uhr: 24h-Rennen - Top-Qualifying - Gesamtstrecke

Samstag, 20. Mai:

09:10-12:10 Uhr: 24h-Classic - Rennen - Gesamtstrecke

12:40-13:25 Uhr: 24h-Rennen - Warm-up - Gesamtstrecke

14:00-14:30 Uhr: Tourenwagen-Legenden - Rennen 2 - Grand-Prix-Strecke

14:45-15:30 Uhr: 24h-Rennen - Startaufstellung - Gesamtstrecke

15:40-16:00 Uhr: 24h-Rennen - Einführungsrunde - Gesamtstrecke

16:00 Uhr: 24h-Rennen - Rennstart- Gesamtstrecke

Sonntag, 21. Mai:

16:00 Uhr: 24h-Rennen - Zieleinlauf - Gesamtstrecke

Mit Bildmaterial von Alexander Trienitz.