24h Nürburgring 2024 auf Fronleichnam verschoben

Der ADAC Nordrhein reagiert auf die Kalender der Langstrecken- (WEC) und Formel-E-Weltmeisterschaft: Das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring wird 2024 nicht wie geplant vom 9. bis 12. Mai, sondern vom 30. Mai bis 2. Juni 2024 stattfinden.

Der Termin für das Rennen war bereits seit längerem auf das Himmelfahrtswochenende festgelegt. Das hinderte die WEC und die Formel E jedoch nicht daran, ihre Rennwochenenden in Spa-Francorchamps und Berlin ebenfalls auf das Wochenende rund um Christi Himmelfahrt zu legen.

Ausschlaggebend für die Terminverschiebung waren die 6 Stunden von Spa der WEC. Dort wird für 2024 die GT3-Klasse eingeführt, die auch am Nürburgring die Spitzenklasse bildet. Für Werksfahrer wäre das problematisch geworden.

"Das wollten wir weder unseren Teilnehmern noch den Langstreckenfans zumuten", sagt Walter Hornung, Rennleiter des 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring. "Da sich die Veranstalter von Rock am Ring und auch der Nürburgring sehr flexibel gezeigt haben, konnten wir die Verschiebung möglich machen."

In PR-Wolle gehüllt, äußert Hornung deutliche Kritik an den FIA-Serien, denn der Termin des 24h-Rennens sei lange bekannt gewesen: "Gerade weil wir wissen, wie komplex die Abstimmung mit anderen Serien und Einzelevents im GT3-Sport ist, haben wir schon 2021 Termine bis einschließlich 2028 für das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring verkündet."

"Das ist natürlich allen relevanten Akteuren bekannt, damit terminliche Überschneidungen im internationalen Kalender vermieden und Kollisionen mit anderen Großveranstaltungen am gleichen Ort verhindert werden."

"Umso glücklicher sind wir, dass Rock am Ring und der Nürburgring gemeinsam mit uns die kurzfristige logistische und technische Herausforderung annehmen, zwei völlig unterschiedliche Event mit jeweils Zehntausenden von Zuschauern unmittelbar hintereinander stattfinden zu lassen."

Rock am Ring mit Kompromissen

Ob diese Worte den Automobil-Weltverband oder den WEC-Veranstalter ACO beeindrucken, darf bezweifelt werden. Durch den Erfolg der Hypercar-Klasse haben die Franzosen wieder Oberwasser. Zwischen dem 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring und Le Mans 2024 liegen allerdings noch zwei Wochen.

Die Verschiebung erfordert, wie Hornung bereits andeutet, auch Kompromisse beim bekannten Festival Rock am Ring. Es findet zwar weiterhin wie geplant vom 7. bis 9. Juni 2024 statt, doch die Auf- und Abbauzeiten der beiden nun unmittelbar aufeinander folgenden Großveranstaltungen müssen drastisch verkürzt werden.

Einen positiven Aspekt hat die Verschiebung: Der Frühling wird auf der Nürburgring-Nordschleife nicht ganz so voll, wie es bei einem Termin an Christi Himmelfahrt der Fall gewesen wäre. Die Feiertage in Deutschland liegen 2024 vergleichsweise früh.

Mit dem Termin an der Schwelle von Mai zu Juni sollte nun genügend Platz im Kalender sein, um drei Läufe der Nürburgring-Langstrecken-Serie plus die 24h-Qualifiers unterzubringen. Letztere finden in der Regel vier Wochen vor dem Hauptrennen statt, ein neuer Termin für die Qualifiers wurde für 2024 aber noch nicht kommuniziert.

Zuletzt wurde das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring im Jahr 2020 im Zuge der COVID-19-Pandemie verschoben, damals sogar in den September.

Mit Bildmaterial von Gruppe C Photography.