24h Nürburgring 2024: Die Teilnehmer des Top-Qualifyings

Das Top-Qualifying am Freitagabend ist seit vielen Jahren einer der Höhepunkte des Rennwochenendes beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. In einem Einzelzeitfahren über zwei Runden wird in zwei Abschnitten die Spitze der Startaufstellung mit den Fahrzeugen der Klassen SP9 (GT3) und SP-X ermittelt.

Für die 52. Auflage des 24h-Rennens haben sich in diesen beiden Klassen insgesamt 27 Fahrzeuge eingeschrieben. Zwölf von ihnen haben aufgrund ihrer Leistungen bei den ersten beiden Saisonrennen der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) und dem 24h Qualifiers bereits einen Startplatz im Q2 sicher, in dem dem schnellsten Teilnehmer nicht nur die Poleposition, sondern auch die James-Glickenhaus-Trophy winkt.

Bereits für Q2 qualifiziert sind unter anderem die beiden Falken-Porsche, die beiden Scherer-Audi, der Abt-Lamborghini sowie der Publikumsliebling "Grello" von Manthey-EMA. "Ich bin immer sehr beruhigt, wenn ich weiß, dass wir im Top Qualifying 2 vertreten sind", sagt Nicki Raeder, Teamchef und Geschäftsführer der Manthey-Racing GmbH. "Man geht das ganze Wochenende einfach entspannter an und kann besser planen."

Vier der zwölf Startplätze in Q2 sind gemäß einer Quotenregelung für Fahrzeuge aus der Pro-Am-Wertung der Klasse SP9 reserviert.

Um die verbleibenden fünf Startplätze in Q2 kämpfen im ersten Abschnitt des Top-Qualifyings insgesamt 15 Teilnehmer. Darunter sind auch einige Anwärter auf den Gesamtsieg, wie die beiden Rowe-BMW, die beiden GetSpeed-Mercedes oder die Vorjahressieger im Ferrari von Frikadelli Racing.

"Auch wenn es sich um ein Langstreckenrennen handelt, ist der Startplatz mittlerweile von großer Bedeutung und der Grundstein für eine gute Platzierung im Rennen", sagt GetSpeed-Teamchef Adam Osieka.. "Leider sind wir noch nicht für das TQ2 gesetzt. Daher ist unser primäres Ziel, in den drei Zeittrainings weiterhin das Set-up auf die neuen Reifen zu optimieren, um dann im ersten Teil des Top-Qualifyings mit beiden Autos einen der verbleibenden fünf Plätze für den finalen Showdown einzufahren."

Teilnehmer Q2 Top-Qualifying

01. Falken-Porsche #33 (Andlauer/Bachler/S. Müller/Picariello)

02. Manthey-EMA-Porsche #911 (Vanthoor/Estre/Güven/Preining)

03. Scherer-Audi #16 (Stippler/Mies/Feller/Marschall)

04. Falken-Porsche #44 (Heinemann/Ericsson/Menzel/Ragginger)

05. Herberth-Porsche #5 (Renauer/V. Kolb/Olsen/Campbell)

06. Scherer-Audi #15 (Vervisch/Haase/Winkelhock/Feller)

07. HRT-Mercedes #4 (Stolz/Juncadella/Maini/Götz)

08. Abt-Lamborghini #27 (K. van der Linde/Mapelli/Pepper)

09. Walkenhorst-Aston-Martin #35 (Hull/Mazatis/Assenheimer)

10. HRT-Mercedes #6 (Haupt/Fetzer/Aron/S. Owega)

11. ProSport-Aston-Martin #17 (Bastian/Böckmann/Sasse)

12. Lionspeed-Porsche #24 (Au/Niederhauser/Kolb/Dontje)

13. Position 1 aus Q1

14. Position 2 aus Q1

15. Position 3 aus Q1

16. Position 4 aus Q1

17. Position 5 aus Q1

Teilnehmer Q1 Top-Qualifying

Frikadelli-Ferrari #1 (Fernandez Laser/Keilwitz/Ludwig/Varrone)

HRT-Mercedes #3 (Maini/Bird/J. Owega/Beretta)

Konrad-Lamborghini #7 (Soufi/Kratz/Paul)

GetSpeed-Mercedes #8 (Auer/Christodoulou/Ellis/Greinier)

Schnitzelalm-Mercedes #11 (Marchewicz/Härtling/Heyer)

Walkenhorst-Aston-Martin #34 (Krognes/Giermaziak/Pittard/Thiim)

Walkenhorst-Aston-Martin #36 (Walkenhorst/Aust/Bollrath/Buchardt)

Dinamic-Porsche #54 (Holzer/Seefried/Buus/Dienst)

Hankook-Porsche #60 (Bruins/Cho/Kim)

Juta-Audi #71 (Veremenko/"SLEV"/Kaffer/Erhardt)

RMG-BMW #72 (Harper/Hesse/Weerts)

Rowe-BMW #98 (Marciello/Martin/Wittmann/Farfus)

Rowe-BMW #99 (Frijns/D. Vanthoor/S. van der Linde/Farfus)

GetSpeed-Mercedes #130 (Engel/Gounon/Schiller)

Glickenhaus-SCG #706 (Mutsch/Mailleux/Arnold/Ledogar)

Mit Bildmaterial von Gruppe C Photography.