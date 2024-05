24h Nürburgring 2024 live im TV auf Nitro: TV-Zeiten im Überblick

Auch 2024 können Fans, die nicht vor Ort an der Nordschleife sind, das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring in voller Länge im Free-TV verfolgen. Zum neunten Mal in Folge überträgt der zur RTL-Gruppe gehörende Sender Nitro das Rennen in voller Länge live.

Die Übertragung beginnt am Freitagabend (31. Mai) um 18:20 Uhr mit dem Top-Qualifying, bei dem im Einzelzeitfahren die ersten 27 Startplätze vergeben werden. Am Samstag sendet Nitro ab 14:45 Uhr live vom Nürburgring. Nach der Vorberichterstattung wird ab 16:00 Uhr das komplette Rennen gezeigt. Insgesamt sendet Nitro inklusive Analysen und Interviews nach der Zieldurchfahrt bis Sonntag (2. Juni) um 16:45 Uhr 26 Stunden live.

Als Moderatorin begrüßt Laura Papendick die Zuschauerinnen und Zuschauer. Unter den Kommentatoren finden sich 2024 einige neue Namen. Matthias Malmedie, Stefan Fuckert und Constantin Eckner führen erstmals neben Urgestein Peter Reichert durch das Rennen, unterstützt werden sie unter anderem von Ex-Rennfahrer Daniel Abt und NFL-Kommentator Jan Stecker, der damit sein Comeback in der Motorsport-Berichterstattung gibt.

Als Experten fungieren Nico Menzel und Dirk Adorf, der auch in diesem Jahr nicht nur aus der Box, sondern live aus dem Cockpit kommentiert. Auf Stimmenfang gehen die Reporterinnen und Reporter Eve Scheer, Lina van de Mars, Alessa-Luisa Naujoks, Anna Schröjahr, Marcel Klein, Jakob Passlick und Felix Kohler.

Nitro ist seit 2016 TV-Partner des 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring. Ende Februar 2024 wurde der Vertrag mit dem Veranstalter ADAC Nordrhein bis einschließlich 2026 verlängert.

Übersicht TV-Zeiten Nitro

Freitag, 31. Mai

18:20-19:45 Uhr: Top-Qualifying live

Samstag, 1. Juni:

14:45-16:00 Uhr: Vorberichte

16:00-24:00 Uhr: Das komplette Rennen live

Sonntag, 2. Juni:

00:00-16:00 Uhr: Das komplette Rennen live

16:00-16:45 Uhr: Analysen und Interviews

Mit Bildmaterial von ADAC/Gruppe C.