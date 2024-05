24h Nürburgring 2024 Teams und Teilnehmer: Starterliste mit 130 Autos

Der ADAC Nordrhein hat die Starterliste für das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring 2024 (30. Mai bis 2. Juni) veröffentlicht. 130 Fahrzeuge sind für den Saisonhöhepunkt auf der Nordschleife gemeldet, sechs weniger als 2023. Insgesamt sind Fahrzeuge von 17 Herstellern in 23 verschiedenen Klassen eingeschrieben.

Stärkste Klasse ist erneut die GT3-Klasse SP9 mit 25 Teilnehmern. Das sind trotz der Integration des 24h-Rennens in die Intercontinental-GT-Challenge (IGTC) acht weniger als im Vorjahr.

Das liegt unter anderem daran, dass sich die Aufgebote von Audi und BMW von jeweils sechs auf drei Fahrzeuge halbiert haben. Die meisten Autos in der SP9 stellen Mercedes-AMG und Porsche mit jeweils sechs Fahrzeugen, aber auch das ist jeweils ein Auto weniger als 2023. Dafür gehen mit vier Fahrzeugen doppelt so viele Aston Martin Vantage GT3 an den Start wie im Vorjahr.

Während mit dem Opel Manta von Olaf Beckmann einer der absoluten Publikumslieblinge in diesem Jahr auf einen Start beim 24h-Rennen am Nürburgring verzichtet und stattdessen bei der 24h-Classic an den Start geht, sind weitere Fan-Favoriten wie der Manthey-Porsche "Grello", der Dacia Logan oder der White-Angle-Beetle mit von der Partie. Gleiches gilt für das 24-Stunden-Comeback des Glickenhaus SCG004c, der in der Klasse SP-X an den Start geht.

Wie in den vergangenen Jahren sind BMW und Porsche - auch dank der Cup-Klassen - die mit Abstand am stärksten vertretenen Marken im Feld. Nicht weniger als 45 Porsche und 35 BMW sind gemeldet. Mit insgesamt neun Fahrzeugen ist Aston Martin die drittstärkste Marke.

Starterliste Klasse SP9 24h Nürburgring 2024

1 - Frikadelli Racing Team - Felipe Fernandez Laser/Daniel Keilwitz/Luca Ludwig/Nicolas Varrone - Ferrari 296 GT3 - Pro

3 - Mercedes-AMG Team Bilstein - Michele Beretta/Frank Bird/Jusuh Owega/Arjun Maini - Mercedes-AMG GT3 - Pro*

4 - Mercedes-AMG Team HRT - Luca Stolz/Maximilian Götz/Daniel Juncadella/Arjun Maini - Mercedes-AMG GT3 - Pro*

5 - Renauer und Renauer Gbr - Robert Renauer/Vincent Kolb/Dennis Olsen/Matt Campbell - Porsche 911 GT3 R (992) - Pro

6 - Team Adven HRT - Dennis Fetzer/Hubert Haupt/Ralf Aron/Salman Owega - Mercedes-AMG GT3 - Pro-Am*

7 - Konrad Motorsport - Danny Soufi/Torsten Kratz/Maximilian Paul - Lamborghini Huracan GT3 - Pro-Am

8 - Mercedes-AMG Team GetSpeed - Lucas Auer/Adam Christodoulou/Philip Ellis/Mikael Grenier - Mercedes-AMG GT3 - Pro*

11 - Schnitzelalm Racing - Marcel Marchewicz/Jay Mo Härtling/Kenneth Heyer - Mercedes-AMG GT3 - Pro-Am

15 - Scherer Sport PHX - Frederic Vervisch/Christopher Haase/Markus Winkelhock/Ricardo Feller - Audi R8 LMS GT3 Evo II - Pro

16 - Scherer Sport PHX - Frank Stippler/Christopher Mies/Ricardo Feller/Dennis Marschall - Audi R8 LMS GT3 Evo II - Pro

17 - ProSport Racing - Marek Böckmann/Nico Bastian/Hugo Sasse - Aston Martin Vantage AMR GT3 - Pro-Am

24 - Lionspeed GP - Antares Au/Patric Niederhauser/Patrick Kolb/Indy Dontje - Porsche 911 GT3 R (992) - Pro-Am*

27 - Red Bull Team Abt - Kelvin van der Linde/Marco Mapelli/Jordan Pepper - Lamborghini Huracan GT3 EVO2 - Pro

33 - Falken Motorsports - Julien Andlauer/Klaus Bachler/Sven Müller/Alessio Picariello - Porsche 911 GT3 R (992) - Pro

34 - Walkenhorst Motorsport - Christian Krognes/Jakub Giermaziak/David Pittard/Nicki Thiim - Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO - Pro

35 - Walkenhorst Motorsport - Chandler Hull/Benjamin Mazatis/Patrick Assenheimer - Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO - Pro-Am

36 - Walkenhorst Motorsport - Henry Walkenhorst/Stefan Aust/Christian Bollrath/Anders Buchardt - Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO - Pro

44 - Falken Motorsports - Joel Ericsson/Tim Heinemann/Nico Menzel/Martin Ragginiger - Porsche 911 GT3 R (992) - Pro

54 - Dinamic - Marco Holzer/Marco Seefried/Bastian Buus/Marvin Dienst - Porsche 911 GT3 R (992) - Pro

71 - Juta Racing - Alexey Veremenko/"SLEV"/Pierre Kaffer/Elia Erhardt - Audi R8 LMS GT3 Evo II - Pro-Am

72 - BMW M Team RMG - Daniel Harper/Max Hesse/Charles Weerts - BMW M4 GT3 - Pro*

98 - Rowe Racing - Raffaele Marciello/Maxime Martin/Marco Wittmann/Augusto Farfus - BMW M4 GT3 - Pro*

99 - Rowe Racing - Robin Frijns/Sheldon van der Linde/Dries Vanthoor/Augusto Farfus - BMW M4 GT3 - Pro*

130 - Mercedes-AMG Team GetSpeed - Maro Engel/Jules Gounon/Fabian Schiller - Mercedes-AMG GT3 - Pro*

911 - Manthey EMA - Laurens Vanthoor/Thomas Preining/Kevin Estre/Ayhancan Güven - Porsche 911 GT3 R (992) - Pro

Starterliste Klasse SP-X 24h Nürburgring 2024

60 - Hankook Competition - Recardo Bruins/Steven Cho/Jongkyum Kim - Porsche 911 GT3 Cup (992) - Pro-Am

706 - Glickenhaus Racing - Thomas Mutsch/Franck Mailleux/Lance David Arnold/Come Ledogar - SCG 004c - Pro

Übersicht Teilnehmer nach Marken

Porsche: 45

BMW: 35

Aston Martin: 9

Mercedes-AMG: 7

VW: 7

Audi: 6

Hyundai: 4

Toyota: 3

Cupra: 2

Lamborghini: 2

Mini: 2

Dacia: 1

Ferrari: 1

Glickenhaus: 1

Renault: 1

Subaru: 1

Übersicht Teilnehmer nach Klassen

SP9: 25

SP10: 14

Cup2: 14

VT2 Rwd+Awd: 10

Cup3: 7

AT3: 7

SP8T: 7

BMW M240i Racing: 6

TCR: 6

VT2 Fwd: 6

SP3T: 5

V4: 4

V6: 4

V5: 3

SP4T: 2

SP7: 2

SP-X: 2

AT2: 1

SP3: 1

SP4: 1

SP6: 1

SP11: 1

VT3: 1

Mit Bildmaterial von Gruppe C Photography.