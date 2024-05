24h Nürburgring 2024: Wettervorhersage für Qualifying und Rennen

Besucher und Teilnehmer des 52. 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring müssen sich vom 30. Mai bis 2. Juni auf sehr ungemütliches Wetter einstellen. Die Hocheifel zeigt sich im Spätfrühling von ihrer rauen Seite mit Regen an allen vier Tagen und kühlen Temperaturen maximal 15 Grad Celsius. Die Vorhersage im Detail.

Am Donnerstag (30. Mai) gibt es bereits am Vormittag erste Schauer, die am Nachmittag häufiger und kräftiger werden. Vereinzelt sind auch Gewitter möglich. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte um 15 Grad.

Am Abend lässt die Schauerneigung mehr und mehr nach, in der Nacht kann sich jedoch Nebel bilden. Die Temperaturen sinken auf Werte um 10 Grad. Der Wind weht mäßig aus westlicher Richtung mit Geschwindigkeiten um 15 km/h, in Böen bis zu 30 km/h.

Der Freitag (31. Mai) beginnt nass und es regnet den ganzen Tag teils länger anhaltend. Trockene Abschnitte sind die Ausnahme. Mit Höchstwerten um 13 Grad bleibt es für die Jahreszeit zu kalt. Nachts kühlt sich die Luft auf neun Grad ab. Der Wind weht ähnlich stark wie am Donnerstag mit Mittelwerten um 20 km/h, in Böen bis 30 km/h, nun aber aus nördlichen Richtungen.

In der Nacht zum Samstag (01. Juni) bildet sich erneut Nebel, tagsüber ist keine Wetterbesserung in Sicht. Den ganzen Tag über ziehen immer wieder Schauer über die Eifel, die erst am Abend vorübergehend nachlassen.

Bei den Höchsttemperaturen sind die Unsicherheiten noch größer. Während einige Wettermodelle mit maximal 11 Grad Celsius noch etwas kühler prognostizieren, sagen andere Modelle Höchstwerte von knapp über 15 Grad voraus. Der Wind weht mit ähnlicher Stärke wie am Freitag aus nördlichen Richtungen.

Auch in der Nacht zum Sonntag (2. Juni) kann sich bei Tiefstwerten knapp über 10 Grad wieder Nebel bilden. Die Niederschläge lassen voraussichtlich in der Nacht und auch tagsüber etwas nach, wobei hier noch größere Unsicherheiten bestehen. Mit einzelnen Schauern muss aber weiterhin gerechnet werden. Mit Höchstwerten von 15 Grad Celsius wird es etwas wärmer als in den vergangenen Tagen, der Wind weht unverändert aus nördlichen Richtungen.

Mit Bildmaterial von Andreas Beil.