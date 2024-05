24h Nürburgring 2024: Zeiten und Fahrplan der Fanbusse

Auch bei der 52. Auflage des 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring (30. Mai bis 2. Juni) gibt es wieder einen kostenlosen Bus-Shuttle-Service, der die Besucher rund um die Rennstrecke bringt. Die 24h-Fanbusse sind ab Donnerstag auf zwei Routen im Einsatz und verbinden die wichtigsten und schönsten Zuschauerpunkte rund um den Grand-Prix-Kurs und die Nordschleife.

Insgesamt sind die Busse am gesamten Wochenende fast 70 Stunden im Einsatz, unter anderem von Samstagmorgen nonstop bis nach Rennende am Sonntagnachmittag. Die Fahrten mit den 24h-Fanbussen sind für alle Rennbesucher kostenlos.

Für die Falken-Drift-Show am Freitagabend wird eine Sonderhaltestelle am Fahrsicherheitszentrum II eingerichtet, die nur an diesem Tag angefahren wird.

Fahrplan 24h-Fanbusse

Donnerstag, 30. Mai: 08:00 bis 24:00 Uhr

Freitag, 31. Mai: 08:00 bis 01:00 Uhr

Samstag, 1. Juni: 08:00 bis 24:00 Uhr

Sonntag, 2. Juni: 00:00 bis 18:00 Uhr

Die Routen der 24h-Fanbusse 2024

Route 1: Dorint-Hotel - Scharfer Kopf (Fahrsicherheitszentrum II, nur Freitagabend zur Falken Drift Show) - Eifeldorf - Hatzenbach / BMW Test-Zentrum - Schwalbenschwanz - Pflanzgarten - Brünnchen und zurück

Dorint-Hotel - Scharfer Kopf (Fahrsicherheitszentrum II, nur Freitagabend zur Falken Drift Show) - Quiddelbacher Höhe / Hatzenbach - Breidscheid - Adenau Schule (Adenauer Forst) - Adenau Hauptstraße (Zweirad Schmitz) und zurück

