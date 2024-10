24h Nürburgring 2025: Ex-Mercedes-Team HRT startet mit dem Ford Mustang GT3

Jetzt wurde bestätigt, was Motorsport-Total.com bereits am Mittwoch berichtet hat: Das langjährige Mercedes-AMG-Team von Hubert Haupt wechselt im kommenden Jahr auf den Ford Mustang GT3 - und zwar nicht nur in der DTM, sondern auch in der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) und beim 24-Stunden-Rennen!

Das Team, das seinen Sitz in unmittelbarer Nähe zum Nürburgring hat und in der Saison 2020 aus dem GT3-Programm des Black-Falcon-Teams hervorging, hat umfassende Erfahrungen auf der Nürburgring-Nordschleife. Diese sollen bei der Entwicklung des Ford Mustang GT3, der bisher noch kein Rennen in der "Grünen Hölle" gefahren ist, helfen.

Im Vorfeld des 24h-Rennens (19. bis 22. Juni 2025) wird 'HRT Ford Performance' - so der neue Name des Teams - deshalb an den Rennen der Nürburgring-Langstrecken-Serie teilnehmen. Das Ziel ist es, den Mustang GT3 so konkurrenzfähig wie möglich zu machen, damit er im Kampf um den begehrten Gesamtsieg ein Wörtchen mitreden kann.

Ford jagt bereits den sechsten Gesamtsieg

Es wäre nicht der erste Gesamtsieg für Ford beim legendären Langstreckenklassiker in der Eifel! In der über 50-jährigen Historie des 24h-Rennens konnte der amerikanische Autobauer bereits fünf Erfolge feiern: In den Jahren 1979 und 1980 triumphierte der Ford Escort RS2000, gefolgt vom Ford Capri 3,0 in den Jahren 1981 und 1982.

Der letzte Ford-Gesamtsieg stammt aus dem Jahre 1987 als die ehemaligen DTM-Piloten Klaus Ludwig, Klaus Niedzwiedz und Steve Soper mit einem Ford Sierra Cosworth dominierten. Es war zugleich der erste Erfolg eines Fahrzeugs mit Turbolader.

Welche Piloten fahren den Mustang GT3?

Mit welchen Piloten das Team 'HRT Ford Performance' im kommenden Jahr auf der Nordschleife antreten wird, ist noch nicht entschieden. Ein Blick in den aktuellen Kader der Werksfahrer lässt allerdings vermuten, welche Fahrer beim Mustang-Debüt in der Grünen Hölle am Lenkrad sitzen könnten.

Mit Christopher Mies, der bereits drei Gesamtsiege (2015, 2017 und 2024) auf seinem Konto hat, kann Ford auf die Erfahrung eines Nordschleifen-Spezialisten zurückgreifen. Auch Dirk Müller (2004 mit BMW), Andy Priaulx (2005 mit BMW), Mike Rockenfeller (2006 mit Porsche) und Frederic Vervisch (2019 und 2022 mit Audi) waren bereits siegreich.

Auffällig: Priaulx war in dieser Saison bereits gemeinsam mit seinem Sohn Sebastian und Ford-Werksfahrer Ben Barker in der Nürburgring-Langstrecken-Serie aktiv, um seine erforderliche Nordschleifen-Permit zu erlangen. Einem Start im nächsten Jahr würde nichts im Wege stehen.

"Ich denke, es macht schon Sinn, auf den vorhandenen Pool zurückzugreifen. Gerade auf der Nordschleife", bestätigt HRT-Teamchef Ulrich Fritz gegenüber Motorsport-Total.com. "Da sind schon ein paar wirklich gute Namen dabei. Tatsächlich ist aber noch nichts entschieden."

HRT-Mustang fährt im Ravenol-Design

HRT hat das 24-Stunden-Rennen in der Eifel selbst zwar noch nie gewinnen können, doch die Siegergene liegen in den Wurzeln des Teams. Das Vorgängerteam Black Falcon feierte insgesamt zwei Erfolge: 2013 siegte das Team mit dem Mercedes-Benz SLS AMG GT3, bevor sich 2016 auch der Mercedes-AMG GT3 in die Siegerlisten eintrug.

Im Zuge des Herstellerwechsels von Mercedes-AMG zu Ford geht HRT auch eine Partnerschaft mit Ravenol ein. Der Ravensberger Schmierstoffvertrieb ist bereits als Titelsponsor des Langstreckenklassikers aktiv und wird 2025 zusätzlich an der Rennstrecke präsent sein. Denn HRT wird mindestens einen Mustang GT3 im Ravenol-Design einsetzen.

Wie viele Fahrzeuge die anspruchsvolle Hatz durch die Grüne Hölle in Angriff nehmen werden, steht allerdings noch nicht fest. HRT Ford Performance erwartet ein volles Programm, denn das Team startet auch in der DTM sowie im Sprint- und Endurance-Cup der GT-World-Challenge-Europe.