24h Nürburgring 2026: Car Collection kehrt nach zwei Jahren Pause zurück

Unter dem Banner von "Goroyan RT by Car Collection" wird Car Collection Motorsport mit einem Porsche 911 GT3 R der aktuellen Generation (992) am 16./17. Mai 2026 am 24-Stunden-Rennen auf der Nürburgring-Nordschleife teilnehmen. Die Nennung des Teams erfolgt unter der Flagge von Armenien.

"Für uns wird es der erste Start beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring seit 2023, was uns sehr freut, da die Nürburgring-Nordschleife unsere motorsportliche Heimat ist", erklärt Car-Collection-Teammanagerin Romina Schmidt.

Eingesetzt wird der Porsche von Car Collection in der SP9-Klasse im Pro-Am-Feld. Die Fahrer sind Artur Goroyan aus Armenien, seines Zeichens Meister 2025 in der TCR-Klasse der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS), Oleg Kvitka aus Kirgistan, Nathanael Berthon aus Frankreich, sowie Alex Fontana aus der Schweiz, der für Car Collection unter anderem bereits in der GT-World-Challenge (GTWC) am Start war.

Zusammen mit Goroyan fuhr Fontana im September 2025 den Double-Header im NLS-Kalender. Dabei gelangen ihnen eine Pole und zwei Podestplätze im Pro-Am-Feld der SP9-Klasse. Um sich nach zwei Jahren Pause perfekt auf die Herausforderungen des 24-Stunden-Rennens und auf das Evo-Paket des Porsche 911 GT3 R einzuschießen, wird das Team im Vorfeld der 24h Nürburgring 2026 vier Rennen absolvieren.

Porsche 911 GT3 R von Car Collection für die 24h Nürburgring 2026 Foto: Berzerkdesign

So wird der Porsche in armenischen Farben in der NLS-Saison 2026 beim Saisonauftakt (14. März), beim dritten Saisonrennen (11. April) und zudem bei den zwei Rennen der 24h-Qualifiers (18./19. April) antreten. Goroyan und Kvitka steuern das Fahrzeug in allen vier Rennen, wobei sie beim Saisonauftakt von Fontana unterstützt werden. Bei den drei anderen Rennen kommt Berthon als dritter Fahrer zum Einsatz.

"Unser Start beim Double-Header im vergangenen Jahr hat uns sehr zuversichtlich für das Rennen gestimmt, dass wir in der SP9-Pro-Am um ein gutes Ergebnis kämpfen können", sagt Romina Schmidt und weiter: "Zudem werden wir unsere Vorbereitungsrennen nutzen, um mit dem bestmöglichen Paket im Mai an den Start zu gehen."