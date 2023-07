24h Nürburgring ab 2024 Teil der Intercontinental-GT-Challenge

Das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring wird in Zukunft noch internationaler. Wie der Veranstalter ADAC Nordrhein und die SRO Motorsports Group am Samstag bekannt gaben, wird das Saisonhighlight auf der Nordschleife ab 2024 Teil der Intercontinental-GT-Challenge (IGTC), die als inoffizielle GT3-Weltmeisterschaft gilt.

"Die Fans an der Nordschleife können sich auf noch mehr Top-Teams aus der GT3-Szene freuen", erklärt Walter Hornung, Rennleiter des 24h-Rennens Nürburgring. "Das Feld wird sicher noch internationaler und der Wettbewerb noch härter. Außerdem ist es für uns ein Stück Zukunftssicherung der Veranstaltungen auf der Nordschleife, wenn immer mehr weltweit engagierte Teams ihren Fokus auch auf den Nürburgring richten."

Die IGTC vereint einige der wichtigsten GT3-Rennen der Welt in einer Meisterschaft. Im Kalender der Serie stehen unter anderem die 12 Stunden von Bathurst und die 24 Stunden von Spa-Francorchamps, die an diesem Wochenende ausgetragen werden.

Mit welchen Reifen wird gefahren?

"Ich bin ein großer Bewunderer des 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring, sowohl was das Spektakel als auch die Organisation betrifft", sagt Stephane Ratel, Gründer und CEO der SRO. "Mit Spa, Bathurst und dem Nürburgring umfasst der IGTC-Kalender nun zweifellos die drei besten GT3-Rennen der Welt."

Allerdings wirft die Aufnahme des 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring in den IGTC-Kalender auch einige Fragen auf, die in der Mitteilung der Veranstalter nicht beantwortet wurden. Dies gilt insbesondere für das Reifenreglement.

In der IGTC ist Pirelli exklusiver Reifenlieferant, in der GT3-Klasse SP9 des 24h-Rennens Nürburgring ist die Wahl des Reifenpartners bisher frei. Sollte dies so bleiben, stünden die IGTC-Teilnehmer vor der Wahl, für ein Rennen den Reifenpartner zu wechseln oder weiter mit Pirelli-Reifen zu fahren, die bisher auf der Nordschleife insbesondere gegenüber Michelin im Nachteil waren.

Kombiticket für Nürburgring und Spa mit 15 Prozent Rabatt

Sollten in der SP9 einheitlich Pirelli-Reifen vorgeschrieben werden, hätten die etablierten Nordschleifen-Teams einen deutlichen Erfahrungsrückstand. Zudem dürfte die Teilnahme für ein Team wie Falken in diesem Fall unattraktiv werden.

Update: Wie ein Sprecher des Veranstalters auf Nachfrage von 'Motorsport-Total.com' erklärt, sind Änderungen am bestehenden Reifenreglement der 24h Nürburgring nicht beabsichtigt.

Für die Fans hingegen bietet die neue Kooperation die Chance auf ein Schnäppchen. Wer 2024 die 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring und in Spa besuchen will, kann mit einem Kombiticket 15 Prozent sparen. Das Angebot ist ab Oktober auf den offiziellen Websites der 24h Nürburgring und 24h Spa erhältlich.

Rennkalender der Intercontinental-GT-Challenge 2024

16.02.-18.02.2024: 12 Stunden von Bathurst

30.05.-02.06.2024: 24 Stunden auf dem Nürburgring

27.06.-30.06.2024: 24 Stunden von Spa-Francorchamps

04.10.-06.10.2024: 8 Stunden von Indianapolis

Mit Bildmaterial von Gruppe C Photography.