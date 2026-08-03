24h Nürburgring ab 2027 zum Teil bei RTL im Free-TV

Es ist ein kleines Puzzlestück in der schwierigen Situation um die neue Langstrecken-Rennserie am Nürburgring des ADAC Nordrhein: Die seit 2016 bestehende Partnerschaft mit RTL wird fortgesetzt. Das Rennen wird auch künftig live und nonstop auf Nitro übertragen, RTL weitet die Berichterstattung aber auch auf den Hauptsender aus.

Das Rennen wird in den kommenden vier Jahren in Deutschland, Luxemburg und Liechtenstein weiterhin bei Nitro live laufen. Neu ist allerdings, dass einzelne Segmente, etwa Vorberichte sowie Start- und Schlussphase, auch auf dem Hauptsender von RTL laufen werden. Hinzu kommen Highlights bei RTL.

Der neue Vertrag läuft von 2027 bis 2030 und damit über den bisherig bestehenden Vertrag des Rennens mit dem Nürburgring hinaus. Dieser endet 2028. Der ADAC Nordrhein hat in einer überraschenden Aktion vergangene Woche eine eigene Langstreckenserie am Nürburgring verkündet - offiziell, um sich weitere Termine zu sichern, sollte jemand anderes ein 24-Stunden-Rennen organisieren wollen.

Nun ist der ADAC Nordrhein sich offenbar so sicher, dass er den TV-Vertrag selbst ohne bestehenden Vertrag mit der Strecke verlängert. Letzteres ist derzeit nicht möglich, da der Nürburgring noch immer in einer juristischen Auseinandersetzung mit der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) steckt.

Denn jedweder Vertrag, den die Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG derzeit schließt, könnte durch ein Gerichtsurteil null und nichtig werden, sollte dieses das Urteil aus dem Berufungs-Eilverfahren vom 4. Januar 2024 bestätigen. Dieses sagte aus, dass der Streckenbetreiber diskriminierungsfrei Termine vergeben müsse.

Die Lesart des ADAC Nordrhein ist: Sollte noch jemand anderes mit ernsthaften Ambitionen kommen, ein 24-Stunden-Rennen zu veranstalten, könnte dies im Fall einer Bestätigung des Urteils dazu führen, dass er sich mit anderen Veranstaltern auf dem Termin des 24-Stunden-Rennens abwechseln müsse.

Traum-Quoten dank "Grüner Hölle"

Für Fans ist die Vertragsverlängerung jedenfalls eine gute Nachricht, denn die Übertragung auf Nitro erfreute sich in der Vergangenheit großer Beliebtheit. Regelmäßig wurden Rekorde für die längste Liveübertragung eines Sportevents der Welt gebrochen, die vom Rekord-Institut Deutschland offiziell bestätigt wurde.

Auch die Quoten können sich sehen lassen: Nitro erreichte im Jahr 2025 3,3 Prozent Marktanteil in der Gesamtzielgruppe und 7,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, bei jungen Männern (14 bis 29 Jahre) wurden sensationelle 26,3 Prozent Marktanteil erreicht. 6,2 Millionen Zuschauer schalteten beim Rennen ein. Für einen Nischensender wie Nitro sind das Traumwerte.

"Mit dieser Verlängerung machen wir den nächsten Schritt in der sehr positiven Entwicklung der 24h Nürburgring", sagt Walter Hornung, Rennleiter der 24h Nürburgring und Sportleiter des ADAC Nordrhein.

Die Vereinbarung mit der Mediengruppe RTL läuft bis 2030 Foto: Gruppe C Photography

"Die frühzeitige Vertragsverlängerung spiegelt den Erfolg der vergangenen Jahre wider, der uns steigende Zuschauerzahlen und ein wachsendes Medieninteresse beschert hat. RTL Deutschland honoriert diese Entwicklung mit dem langfristigen Bekenntnis zu unserer Veranstaltung - darüber freuen wir uns sehr. Zugleich ist diese Entscheidung für uns Ansporn, den erfolgreichen Weg konsequent fortzusetzen."

Oliver Schablitzki, Executive Vice President Channels, Windowing & Planning bei RTL Deutschland, ergänzt: "Die 24 Stunden vom Nürburgring gehören zu den faszinierendsten Motorsport-Events der Welt und sind seit 2016 eine feste Größe bei Nitro."

"Umso mehr freut es uns, dass wir mit den zusätzlichen Live-Fenstern bei RTL die Faszination der 'Grünen Hölle' künftig zu noch mehr Menschen bringen. Dass wir die 24 Stunden vom Nürburgring bis mindestens 2030 begleiten und unsere Partnerschaft auf insgesamt 15 Jahre ausbauen, macht uns besonders stolz."