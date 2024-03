24h Nürburgring: Adenauer Racing Day 2024 abgesagt

Großbaustelle in Adenau! Das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring muss in diesem Jahr auf den bei den Fans beliebten Rennwagen-Korso durch die Adenauer Innenstadt verzichten. Der Adenauer Racing Day 2024 fällt aus, wie der ADAC Nordrhein bekanntgegeben hat.

Dabei liegt die Baustelle nicht einmal auf der Hauptstraße, die der Korso nutzt. Vielmehr ist es eine fehlende Umleitung für den regulären Verkehr, die die Durchführung des Racing Days verhindert. Beim 24-Stunden-Rennen herrscht traditionell ein enormes Verkehrsaufkommen - vor allem am Mittwoch, dem Anreisetag vieler Fans.

In der Pressemitteilung heißt es: "Da das beliebte Showevent traditionell auf dem Marktplatz und der angrenzenden Hauptstraße mitten in Adenau stattfindet, muss der Verkehr über die Wimbachstraße umgeleitet werden. Genau hier ist aber derzeit eine Baustelle, die die Nutzung der Straße verhindert. Ohne Umleitung gibt es aber keine Möglichkeit, die wichtigste Verkehrsader von Adenau zu sperren."

"Wir haben natürlich nach Alternativen gesucht, aber kein Platz in der Umgebung wäre geeignet, um Tausende von Menschen aufzunehmen”, erläutert 24h-Rennleiter Walter Hornung. "Deswegen wird es in diesem Jahr leider keinen Adenauer Racing Day geben können.”

Trotzdem kommen Autogrammjäger nicht zu kurz. Am Freitagabend ist die Boxengasse für alle Besucher frei zugänglich, um den Fans die Möglichkeit zu geben, die Stars des Rennens aus nächster Nähe zu erleben.

Die 52. Auflage des 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring wird vom 30. Mai bis 2. Juni 2024, also an Fronleichnam, stattfinden. Ursprünglich sollte das Rennen am Himmelfahrtswochenende im Mai steigen, wurde aber wegen einer Terminkollision mit der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) in Spa-Francorchamps am selben Wochenende verschoben.

Mit Bildmaterial von Gruppe C Photography.