24h Nürburgring: Die Renntermine bis 2025 stehen fest

Der ADAC Nordrhein als Veranstalter des 24-Stunden-Rennens auf der Nürburgring-Nordschleife hat gemeinsam mit der Nürburgring GmbH die Renntermine für den Langstreckenklassiker in den kommenden vier Jahren bis einschließlich 2025 fixiert.

In den kommenden drei Jahren findet das 24-Stunden-Rennen jeweils im Mai statt, im Jahr 2025 im Juni. Für die Jahre 2022 und 2023 ergibt sich gegenüber der ursprünglichen Planung eine Änderung. In beiden Fällen findet das Rennen drei Wochen früher statt als ursprünglich angesetzt. Mit der nun bis einschließlich 2025 fixierten Terminplanung erhalten Teams, Fahrer, Geschäftspartner und nicht zuletzt Fans Planungssicherheit für den alljährlichen Höhepunkt der Nordschleifensaison.

"In zwei Corona-Jahren haben wir gemeinsam mit dem Nürburgring bewiesen, dass wir mit einer gemeinsamen Anstrengung in der Lage sind, auch große Krisen zu meistern", erläutert Walter Hornung, Rennleiter des 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring.

2022 wird die 50. Auflage zelebriert. Die Rückkehr zur "Nach-Corona-Normalität" in Verbindung mit diesem Jubiläum ließ den Zeitpunkt für die Verlängerung um so passender erscheinen. "Wir freuen uns sehr, dass die zukünftige Entwicklung der 24h Nürburgring mit der Festlegung dieser wichtigen Eckpunkte eine entscheidende Leitplanke erhält", so Hornung. "Damit können wir nun mit der Gestaltung aller weiteren Details der 24-Stunden-Rennen der kommenden Jahre beginnen."

Im Rahmen der Einigung wurden außerdem die Termine für die sogenannten "Qualifiers" - die Qualifikationsrennen für das 24-Stunden-Rennen - festgelegt. Diese steigen im Jahr 2023 bereits im April, in den anderen drei Jahren im Mai.

Termine 24h Nürburgring 2022 bis 2025:

06.-08.05.2022: 24h Qualifiers

26.-29.05.2022: 24h Nürburgring (50. Auflage)

21.-23.04.2023: 24h Qualifiers

18.-21.05.2023: 24h Nürburgring (51. Auflage)

12.-14.04.2024: 24h Qualifiers

09.-12.05.2024: 24h Nürburgring (52. Auflage)

23.-25.05.2025: 24h Qualifiers

19.-22.06.2025: 24h Nürburgring (53. Auflage)

Mit Bildmaterial von Mario Bartkowiak.