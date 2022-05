24h Nürburgring Qualifiers 2022: BMW-Junioren gewinnen erstes Rennen

Audio-Player laden

Die BMW-Junioren Max Hesse, Neil Verhagen und Daniel Harper haben mit dem vom Team RMG eingesetzten BMW M4 GT3 #72 am Samstag das erste Rennen im Rahmen des 24h Nürburgring Qualifiers 2022, der Generalprobe für die 50. Ausgabe des 24-Stunden-Rennens, gewonnen.

In einer Neuauflage des Duells vom zweiten Saisonlauf der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) setzten sich die Junioren gegen den Rowe-BMW #99 (De Phillippi/Eng/Farfus/Yelloly) durch und revanchierten sich damit für die knappe Niederlage vor 14 Tagen. Als Dritter komplettierte der GetSpeed-Mercedes #4 (Engel/Gounon/Juncadella) das Podium.

Rang vier ging an den zweiten Rowe-BMW #98 (Catsburg/Edwards/S. van der Linde/Wittmann) vor dem besten Audi, der #16 von Phoenix (Giermaziak/Schramm/Beretta/Winkelhock). Sechster wurde der besten Porsche, die #27 von Toksport-WRT (Andlauer/Campbell/Jaminet).

BMW dominiert das Rennen

Der Phoenix-Audi #5 (Stippler/V. Kolb/Feller), der zweite GetSpeed-Mercedes #3 (Christodoulou/Götz/Schiller), der Walkenhorst-BMW #101 (Krognes/Soucek/Trogen) und der Schubert-BMW #20 (Sims/Krohn/Krütten/Klingmann) komplettierten die Top 10.

Die #72 von RMG und die #99 von Rowe, die sich bereits bei NLS2 ein spannendes Duell um den Sieg geliefert hatten, bestimmten aus Startreihe eins auch das Geschehen beim ersten der beiden 3-Stunden-Rennen. Nachdem zunächste der Rowe-BMW das Rennen angeführt hatte, überholte Harper im zweiten Stint Nick Yelloly und setzte sich von ihm ab.

Wie bei NLS2 hieß das Duell Rowe gegen RMG - mit umgekehrtem Ausgang Foto: Gruppe C Photography

Im letzten Stint trafen dann wie bei NLS2 Hesse und Augusto Farfus aufeinander, doch diesmal behielt der junge Deutsche die Oberhand. Auch ein Regenschauer kurz vor Rennende, der in der Streckenabschnitten Wehrseifen bis Bergwerk für rutschige Bedingungen sorgte, konnte die Junioren nicht bremsen.

Der erste Job ist erledigt für heute, und jetzt denken wir natürlich gleich an morgen. Wir haben nochmal ein 3-Stunden-Rennen, wo wir versuchen, uns nochmal zu verbessern und uns gut vorzubereiten für das 24h-Rennen", sagt Hesse. "Im letzten Stint hat es nochmal ein bisschen geregnet. Das Auto hat aber weiter super funktioniert. Wir sind sehr zufrieden."

Regen kurz vor Schluss spült zwei Audi von der Strecke

"Es war schwierig am Ende, mit diesen Schauern, die gekommen und gegangen sind. Aber letztlich bin ich sehr erfreut, wieder auf dem Podium zu stehen", nimmt Farfus die Niederlage sportlich. "Es ist für mich sehr interessant, zu sehen, dass die Junioren gewonnen haben. Das zeigt, dass BMW einen unglaublichen Job macht, die Young-Guns dabei zu unterstützen, Profis zu werden."

Nachdem das Rennen auf teilweise nasser Strecke gestartet wurde, trockente die Bahn schnell ab, ehe sich rund 30 Minuten vor Rennende über dem nördlichen Teil der Rennstrecke erneut ein Schauer ergoss. Dieser spülte zwei Audis von der Strecke.

Zuerst schlug der zu diesem Zeitpunkt auf Platz vier fahrende Car-Collection-Audi #22 (Haase/Niederhauser) ein. Patric Niederhauser brachte das angeschlagene Auto an die Box zurück, wo es aber abgestellt werden musste. Kurz darauf verunfallte der Phoenix-Audi #15 (K. van der Linde/D. Vanthoor/Vervisch) in Bereich Ex-Mühle.

Der von Position vier gestartete Octane126-Ferrari #26 (Grossmann/Trummer/Hirschi/Ludwig) wurde durch einen unplanmäßigen Boxenstopp nach Runde 3 um die Chance auf ein Top-Resultat gebracht. Nach einer Berührung mit dem KCMG-Porsche #18 trat am linken Vorderreifen ein schleichender Plattfuß auf. Durch den zusätzlichen Boxenstopp verpasste die Schweizer Mannschaft als Elfte knapp die Top 10.

Getriebeprobleme beim Glickenhaus

In der ersten Rennstunde setzte sich der KCMG-Porsche #18 (Olsen/Burdon/Tandy/Bamber) mit Dennis Olsen am Steuer stark in Szene. Von Startplatz sieben aus verbesserte sich der Norweger bis zur zweiten Runde schon auf Position drei und jagte die beiden führenden BMW. Rund eine Stunde vor Rennende kollidierte Josh Burdon an der Einfahrt auf die Nordschleife mit einem Rivalen, wobei der Porsche rechts am Heck stark beschädigt wurde. Nach dem Reparaturstopp fiel die #18 aus den Top 50 heraus.

Der SCG004c von Glickenhaus litt an technischen Problemen Foto: Gruppe C Photography

Der Glickenhaus-SCG004c #706 (Mutsch/Laser/Mailleux/Westbrook) fiel früh durch Getriebeprobleme aussichtslos zurück. Nach vier Runden steuerte Thomas Mutsch den Boliden des US-Teams an die Box. "Das Schalten klappt nicht so, wie es sollte. Ich musste kuppeln", berichtet er.

Nach einem Wechsel des Lenkrads fuhr Richard Westbrook wieder auf die Strecke, kam aber nach einer kurzen Runde auf dem Grand-Prix-Kurs wieder an die Box zurück. "Das Problem besteht weiterhin, wir vermuten, dass es an der Elektrik liegt. Aber jetzt sehen wir das Rennen als Test an", so der Brite. Letztlich kam das Team auf Rang 81 ins Ziel.

Falken-Porsche #44 kann nach Warm-up-Crash nicht starten

Der Falken-Porsche #44 (Bachler/Kern/Picariello/Ragginger) konnte nach einem Unfall im Warm-up nicht am Rennen teilnehmen, soll am Sonntag aber wieder startklar sein. Im Gegensatz zum HRT-Mercedes #12 (Stolz/Marciello/Metzger), der nach einem schweren Unfall von Manuel Metzger im zweiten Qualifying am Freitag zurückgezogen wurde.

Am Sonntag startet das Programm früh um 8:10 Uhr mit dem Warm-up. Ab 9:15 Uhr folgt dann das zweite Top-Qualifying, an dem alle Fahrzeuge teilnehmen dürfen. Der Start des zweiten 3-Stunden-Rennens erfolgt um 14:00 Uhr.

