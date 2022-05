24h Nürburgring Qualifiers 2022: Krognes am Sonntag für Walkenhorst auf Pole

Audio-Player laden

BMW hat seine Vormachtstellung beim 24h Nürburgring Qualifiers 2022 im Top-Qualifying für das zweite 3-Stunden-Rennen bestätigt. Auch am Sonntag werden zwei M4 GT3 aus Startreihe eins ins Rennen gehen. Die Poleposition ging dabei an den Walkenhorst-BMW #101 (Krognes/Soucek/Trogen).

Nordschleifen-Spezialist Christian Krognes fuhr in seiner zweiten schnellen Runde auf der Nordschleife eine Zeit von 8:08.566 Minuten und verdrängte damit den RMG-BMW #72 (Harper/Hesse/Verhagen) um 0,275 Sekunden von der Spitzenposition. Das Auto der BMW-Junioren hatte am Samstag das erste Rennen gewonnen.

"Es war verrückt. Ich kann das nicht beschreiben", sagt Krognes im offiziellen Livesteam. "Es kam unerwartet nach der ersten Runde. Deshalb habe ich auf der Zweiten absolut alles gegeben. Es war extrem eng, aber gerade genug für P1. Ich freue mich für uns und das Team."

Krognes kann im zweiten Umlauf zulegen

Der Norweger war einer von wenigen Fahrern, die ihre Zeit in der zweiten Runde verbessern konnte. Das erklärt Krognes wie folgt: "Die Drücke waren ein bisschen niedrig, weil es etwas kälter ist als gestern. Deshalb war es auf der Ersten etwas schwierig. In der zweiten Runde war der Reifen im Fenster und es hat alles gepasst."

Mit Rang drei (+0,876 Sekunden) setzte Luca Ludwig am Steuer des Octane126-Ferrari #26 (Grossmann/Trummer/Hirschi/Ludwig) erneut ein Ausrufezeichen. Auch Nico Menzel stellte seine Qualitäten auf der Nordschleife unter Beweis und fuhr den Huber-Porsche #25 (Thyssen/Rader/Menzel/Güven) auf Startplatz vier.

Die dritte Startreihe teilen sich die beiden Rowe-BMW, wobei die #98 (Catsburg/Edwards/S. van der Linde/Wittmann) diesmal schneller als das Schwesterauto mit der #99 (De Philippi/Eng/Farfus/Yelloly). Der am Freitag im Top-30-Qualifying von Augusto Farfus aufgestellte Streckenrekord von 8:08.421 Minuten wurde am Sonntag nicht geknackt.

Mercedes nicht in den Top 10

Position sieben ging an den Konrad-Lamborghini #7 (Jefferies/di Martino/Pepper), gefolgt vom Falken-Porsche #44 (Bachler/Kern/Picariello/Ragginger), denn die Schnabl-Mannschaft nach dem Unfall im Warm-up am Samstag in einer Nachtschicht repariert hatte. Der Schubert-BMW #20 (Sims/Krohn/Krütten/Klingmann) und der schnellste Audi, die #5 von Phoenix (Stippler/V. Kolb/Feller) komplettierten die Top 10.

Bester Mercedes war die #3 von GetSpeed (Christodoulou/Götz/Schiller), der mit einem Rückstand von 3,324 Sekunden auf die Spitze auf Rang zwölf landete. Der Glickenhaus-SCG004c #706 (Mutsch/Laser/Mailleux/Westbrook) qualifizierte sich auf Rang 19, schnellster KTM war die #116 (Kofler/Siljehaug/Hofer/Heinemann) auf Position 22

Der Toksport-WRT-Porsche #27 (Andlauer/Campbell/Jaminet) konnte aufgrund technischer Probleme, über die sich das Team nicht im Detail äußern wollten, nicht am Top-Qualifying teilnehmen. Ohne gezeitete Runde blieb im Top-Qualifying nach einem Abflug im Bereich Adenauer Forst auch der Dinamic-Porsche #28 (Engelhardt/Dienst/De Leener/Schandorff).

Minimale Anpassung der BoP

Auch GetSpeed-Mercedes #4 (Engel/Gounon/Juncadella), der am Samstag im ersten Rennen auf Rang drei gefahren war, fuhr im Top-Qualifying keine gezeitete Runde. "Wir hatten ein Problem an der Radmutter. Bis wir das gelöst hatten, war die Boxenampel rot und wir konnten nicht mehr rausfahren", gibt Jules Gunon zu Protokoll.

Vor dem Top-Qualifying wurde die Balance of Performance bei zwei Modellen der GT3-Klasse SP9 minimal angepasst. Beim BMW M4 GT3 wurde der maximal zulässige Ladedruck um zwei Millibar und die maximal zulässige Motorleistung um ein PS gesenkt. Beim Lamborghini Huracan GT3 wurde das Mindestgewicht um 15 auf 1.300 Kilogramm reduziert.

Das zweite Rennen des 24h Nürburgring Qualifiers 2022 wird am Sonntag um 14:00 Uhr gestartet.

Mit Bildmaterial von Andreas Beil.