24h Nürburgring Qualifiers 2022: Zeitplan, Teilnehmer, Livestream, Wetter

Neuer Name - neues Programm: Aus dem 24h-Qualifikaitonsrennen Nürburgring werden in diesem Jahr die 24h Nürburgring Qualifiers. Vom 6. bis 8. Mai bietet die Generalprobe vor der 50. Ausgabe des 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring den Teilnehmern reichlich Streckenzeit, um sich auf den Saisonhöhepunkt auf der Nürburgring-Nordschleife einzuschießen.

Der größte Unterschied im Vergleich zu den vergangenen Jahren: Statt eines Rennens über sechs Stunden werden 2022 bei den 24h Nürburgring Qualifiers zwei Rennen über jeweils drei Stunden ausgetragen. Das erste wird dabei am Samstagabend um 18:30 Uhr gestartet und wird damit bei Dunkelheit enden.

Für beide Rennen finden separate Qualifyings über eine Dauer von jeweils zwei Stunden sowie je ein Top-Qualifying statt. Während beim Einzelzeitfahren für das erste Rennen die Top 30 des Qualifyings an den Start gehen werden, steht das zweite Top-Qualifying am Sonntag allen Teilnehmern offen. Damit kommen auch die Starter aus den "kleinen" Klassen in den Genuss, zwei Runden auf der 24h-Variante des Nürburgrings ohne Verkehr zu fahren.

Ergänzt wird das Programm der 24h Qualifiers am Samstag durch die Breitensportserie Rundstrecken-Challenge-Nürburgring (RCN), die sowohl eine Gleichmäßigkeitsprüfung als auch eine Leistungsprüfung austrägt.

Beide Rennen im Livestream

Die beiden 3-Stunden-Rennen werden bei unserem Schwesterportal Motorsport-Total.com im kostenlosen Livestream geschaut werden. Am Samstag beginnt die Übertragung rechtzeitig vor dem Rennstart um 17:30 Uhr. Am Sonntag ist ab 9:00 Uhr das zweite Top-Qualifying mit allen Teilnehmern und anschließend das zweite Rennen zu sehen. Im TV wird das Rennen nicht übertragen.

33 Autos in den Top-Klassen - "Grello" fehlt

Mit 91 gemeldeten Fahrzeugen (zur Nennliste) ist das Teilnehmerfeld deutlich kleiner als bei den NLS-Rennen, was in den vergangenen Jahren aber immer der Fall war. Mehr als ein Drittel des Starterfelds stellen mit insgesamt 33 Teilnehmern die Top-Klassen SP9 (GT3) und SP-X.

Der Manthey-Porsche #911 "Grello" fehlt beim 24h Qualifiers Foto: Jan Brucke/VLN

Einen der großen Publikumslieblinge sucht man auf der Teilnehmerliste aber vergebens: Den Manthey-Porsche #911 "Grello". Aufgrund einer Terminüberschneidung mit dem Rennen der Landstrecken-WM in Spa-Francorchamps, bei dem sowohl Manthey als auch die Piloten Keven Estre und Michael Christiensen im Einsatz sind, fehlen die Titelverteidiger des 24h-Rennen bei der Generalprobe.

Die Porsche-Fahnen halten beim 24h Qualifiers die Teams KCMG, Falken, Dinamic und Toksport-WRT hoch. Im Audi-Lager bringen Phoenix und CarCollection je drei Autos an den Start, für Mercedes setzen GetSpeed und HRT je zwei stark besetzte Auto ein. Speerspitze von BMW ist die Rowe-Mannschaft, die das zweite Saisonrennen der NLS gewonnen hatte, sowie die #100 von Walkenhorst und das RMG-Auto mit den BMW-Junioren.

Mit dabei ist auch wieder der Lamborghini Huracan von Konrad, der Aston Martin von TF Sport, der SCG004c von Glickenhaus und die beiden KTM X-Bow GT2 des Teams True, die zuletzt beim zweiten NLS-Rennen zeitweilig im Spitzenfeld der GT3-Autos mitfahren konnten.

So wird das Wetter

Der Freitag bringt viel Sonnenschein und nur wenige Wolken, die Temperaturen erreichen Werte von bis zu 17 Grad Celsius.

In der Nacht zum Samstag ziehen dann Wolken auf, auch tagsüber ist es meist stark bewölkt, und ab dem Vormitttag sind einzelne Regenschauer und möglich. Große Regenmengen sind aber nicht zu erwarten, dazu bleibt es mit Höchstwerten von 13 Grad Celsius recht frisch. Gegen Abend zum Start des ersten Rennens lässt die Niederschlagsneigung dann nach.

Der Sonntag startet bewölkt, aber trocken. Im Laufe des Nachmittags kann sich die Sonne immer öfter gegen die Wolken durchsetzen. Dazu wird es maximal 15 Grad Celsius warm. Der Wind weht das gesamte Wochenende über schwach bis frisch mit Böen von maximal 40 km/h aus nördlichen Richtungen.

Zeitplan 24h Nürburgring Qualifiers 2022:

Freitag, 6. Mai

12:15-14:15 Uhr: Qualifying 1

15:15-17:15 Uhr: Qualifying 2

18:00-19:00 Uhr: Top-30-Qualifying Rennen 1

Samstag, 7. Mai

08:15-11:45 Uhr: Gleichmäßigkeitsprüfung RCN GLP

12:15-13:00 Uhr: Warm-up

13:45-17:15 Uhr: Leistungsprüfung RCN

18:30-21:30 Uhr: Rennen 1

Sonntag, 8. Mai

08:10-08:50 Uhr: Warm-up

09:15-12:15 Uhr: Top-Qualifying (alle Teilnehmer)

14:00-17:00 Uhr. Rennen 2

Mit Bildmaterial von Jan Brucke/VLN.