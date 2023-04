24h Nürburgring Qualifiers 2023: Zeitplan, Teilnehmer, Livestream, Wetter

2023 wird die Generalprobe für das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring zum zweiten Mal unter dem Namen "24h Nürburgring Qualifiers" ausgetragen. Am 22. und 23. April haben die Teams und Fahrer Gelegenheit zu einem letzten Test unter Rennbedingungen vor dem Saisonhöhepunkt auf der Nordschleife, der vom 18. bis 21. Mai stattfindet zum Zeitplan.

Die insgesamt sechs Stunden Rennzeit sind im Vergleich zum Vorjahr gleich geblieben, allerdings sind sie nicht mehr in zwei 3-Stunden-Rennen aufgeteilt. Am Samstagabend führt ein Rennen über zwei Stunden in die Dunkelheit hinein, am Sonntagnachmittag beträgt die Renndistanz vier Stunden.

Insgesamt wurde das Programm im Vergleich zu 2022 deutlich gestrafft. Auftakt für die 24h-Teilnehmer ist am Samstag um 10 Uhr mit 90 Minuten freiem Training, das allerdings mehr den Charakter eines Shakedowns haben wird. Denn es wird aufgrund einer parallel laufenden Gleichmäßigkeitsprüfung der Rundstrecken-Challenge-Nürburgring (RCN) nur auf dem Grand-Prix-Kurs gefahren, womit diese Trainingssitzung sportlich unbedeutend ist.

Auch findet 2023 nur noch ein Top-Qualifying vor dem Sonntagsrennen statt, bei dem ausschließlich die Top-Klassen SP9 (GT3), SP-Pro und SP-X teilnehmen dürfen. 2022 fand vor jedem Rennen ein Einzelzeitfahren statt, am Sonntag durften dort alle Fahrzeuge teilnehmen.

Zeitplan 24h Nürburgring Qualifiers 2023

Samstag, 22. April

08:00-11:30 Uhr: Gleichmäßigkeitsprüfung RCN (Nordschleife)

10:00-11:30 Uhr: Freies Training (Grand-Prix-Strecke)

12:30-13:30 Uhr: Qualifying Rennen 1 (Gesamtstrecke)

14:30-18:00 Uhr: Leistungprüfung RCN (Gesamtstrecke)

19:30-21:30 Uhr: 2h-Rennen (Gesamtstrecke)

Sonntag, 23. April

08:15-09:45 Uhr: Qualifying Rennen 2 (Gesamtstrecke)

10:30-11:30 Uhr: Top-Qualifying (Gesamtstrecke)

13:00-17:00 Uhr: 4h-Rennen (Gesamtstrecke)

Zeitplan Livestream 24h Nürburgring Qualifiers 2023

Der kostenlose Livestream auf unserem Schwesterportal 'Motorsport-Total.com' zeigt am Samstagabend das 2-Stunden-Rennen sowie am Sonntag das Top-Qualifying und das 4-Stunden-Rennen. Das Freie Training und die Qualifyings lassen sich über das Livetiming auf der offiziellen Website 24h-rennen.de verfolgen.

Samstag, 22. April:

18:45-22:00 Uhr: 2h-Rennen

Sonntag, 23. April:

10:30-12:00 Uhr: Top-Qualifying

12:00-17:30 Uhr: 4h-Rennen

Teilnehmer 24h Nürburgring Qualifiers 2023

Mit 68 eingeschriebenen Fahrzeugen, davon 22 in der Spitzenklasse SP9 für GT3-Fahrzeuge, ist das Feld im Vergleich zum Vorjahr um gut ein Drittel geschrumpft. Beim Blick auf die Starterliste fällt auf, dass Porsche und Audi in der SP9 stark vertreten sind, während bei den BMW- und Mercedes-Teams - bedingt durch die Terminüberschneidung mit dem Saisonauftakt des Endurance-Cup der GT-World-Challenge Europe in Monza - deutliche Lücken klaffen.

Der Mercedes-AMG GT2 feiert seine Rennpremiere Foto: Mercedes

So sucht man im BMW-Lager das Rowe-Team in der Eifel vergeblich. Der von RMG betreute M4 GT3 tritt zwar unter der Bewerbung BMW-Junior-Team an, wird aber von Connor de Philippi und Erik Johansson pilotiert. Lediglich Walkenhorst ist mit drei Fahrzeugen in voller Stärke vertreten, wobei Christian Krognes erstmals in dieser Saison zum Einsatz kommt.

Mercedes-AMG schickt sogar nur einen GT3 mit Profi-Besatzung in die Eifel - die Startnummer 2 von GetSpeed mit Adam Christodoulou und Daniel Juncadella. Dafür sorgt die Marke mit dem Stern an diesem Wochenende für eine Weltpremiere, denn der neue Mercedes-AMG GT2 wird erstmals im Rennen eingesetzt. HRT und Schnitzelalm bringen je einen der neuen Boliden in der Klasse SP-X an den Start.

Wetter 24h Nürburgring Qualifiers 2023

Wechselhaft und kühl, so lassen sich die Wetteraussichten für das Wochenende zusammenfassen. Der Samstag beginnt trocken, die Sonne zeigt sich aber nur selten hinter kompakten Wolken. Mit dem Durchzug einer Kaltfront sind ab dem späten Vormittag vereinzelte Schauer möglich. Das Thermometer steigt nicht über 15 Grad, nachts kühlt es bis auf sieben Grad ab.

Nach einem entsprechend frischen Start in den Tag gibt es am Sonntag einen Mix aus Sonne und Wolken, die sich immer wieder schauerartig entladen können. Am Nachmittag sind sogar einzelne Gewitter nicht auszuschließen. Mit maximal zwölf Grad ist es noch kühler als am Samstag.

Der Wind weht am Samstag zunächst aus südlichen Richtungen und dreht am Sonntag auf westliche Richtungen. Vor allem in Schauern sind Sturmböen bis 60 km/h möglich.

Mit Bildmaterial von Jan Brucke/VLN.