24h Nürburgring Qualifiers 2024: Porsche-Party auch im Top-Qualifying

Das Porsche-Team Falken Motorsport präsentiert sich auf der Nürburgring-Nordschleife weiterhin in Topform und sicherte sich nach dem Sieg im ersten Rennen des 24h Nürburgring Qualifiers 2024 am Samstag auch die Poleposition für das zweite Rennen am Sonntag.

Klaus Bachler fuhr im Falken-Porsche #33 (Andlauer/Bachler/S. Müller/Picariello) im Top-Qualifying in seiner ersten fliegenden Runde eine Zeit von 8:09.219 Minuten. An dieser Zeit bissen sich alle Konkurrenten die Zähne aus. Bachler profitierte auf seiner schnellen Runde auf der Döttinger Höhe vom Windschatten des RMG-BMW #72 (Harper/Hesse/Weerts) und konnte im Streckenabschnitt Tiergarten Max Hesse überholen.

"Besser hätte es nicht laufen können. Der Windschatten war optimal, ich bin gut rausgekommen aus dem Galgenkopf und habe mich die ganze Gerade lang ansaugen können", sagt Bachler. "Und dann hätte ich nicht gedacht, dass er mir den Platz gibt. Besser kann man es sich nicht wünschen für ein Quali."

Porsche steht im zweiten Rennen geschlossen in der ersten Startreihe, Dennis Olsen belegte im Herberth-Porsche #5 (Renauer/V. Kolb/Olsen) den zweiten Platz. Der Norweger war 0,372 Sekunden langsamer als Bachler.

Die Titelverteidiger der 24h Nürburgring starten von der dritten Position. Daniel Keilwitz gelang im Frikadelli-Ferrari #1 (Fernandez Laser/Keilwitz/Ludwig/Varrone) in seiner zweiten schnellen Runde eine deutliche Zeitenverbesserung. Für die Vortagessieger im Falken-Porsche #44 (Heinemann/S. Müller/Menzel/Ragginger) sicherte Nico Menzel den vierten Startplatz.

Auf den Plätzen fünf und sechs folgten der Schnitzelalm-Mercedes #11 (Marchewicz/Härtling/Heyer) und der Scherer-Phx-Audi #16 (Stippler/Mies/Feller), die damit die bestplatzierten Fahrzeuge ihrer jeweiligen Marken waren.

Die Top 10 komplettierten der Manthey-EMA-Porsche #911 (Güven/Preining), der zweite Scherer-Phx-Audi #15 (Vervisch/Haase/Marschall), der beste Walkenhorst-Aston-Martin #34 (Krognes/Giermaziak/Pittard/Thiim) und der Abt-Lamborghini #27 (K. van der Linde/Mapelli/Pepper).

Der bestplatzierte BMW, der Rowe #99 (D. Vanthoor/S. van der Linde/Farfus), verpasste als Elfter die Top 10. Auch die werksunterstützten Mercedes-AMG zeigten im Top-Qualifying eine unauffällige Leistung. Maro Engel kam im GetSpeed-Mercedes #130 (Engel/Christodoulou/Gounon) nicht über Platz 14 hinaus.

Das zweite 4-Stunden-Rennen des 24h Nürburgring Qualifiers 2024, das ebenfalls zur Wertung der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) zählt, wird um 13:00 Uhr gestartet ( zum Livestream ).

Mit Bildmaterial von Gruppe C Photography.