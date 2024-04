24h Nürburgring Qualifiers 2024: Zeitplan, Teilnehmer, Livestream, Wetter

2024 findet die Generalprobe für das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring zum dritten Mal unter dem Namen 24h Nürburgring Qualifiers statt und zum dritten Mal wird das Format der Veranstaltung deutlich verändert. Dies liegt vor allem daran, dass die 24h Nürburgring Qualifiers in diesem Jahr Teil der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) sind.

Dementsprechend werden die beiden Rennen am 13. und 14. April über die klassische NLS-Distanz von vier Stunden ausgetragen, während das Rennen am Samstagabend im vergangenen Jahr nur über eine Distanz von zwei Stunden ging. Unter dem Strich haben die Teilnehmer also zwei Stunden mehr Rennzeit.

Hinzu kommen mehr als drei Stunden Training sowie ein Top-Qualifying für die Teilnehmer der Klassen SP9 (GT3) und SP-X. Im Rahmenprogramm trägt am Samstag auch die Breitensportserie Rundstrecken-Challenge-Nürburgring (RCN) eine Leistungsprüfung aus.

Anders als in der NLS wird allerdings nicht auf der VLN-Variante des Nürburgrings aus Sprintstrecke des Grand-Prix-Kurses und Nordschleife gefahren, sondern auf der 24h-Variante, also inklusive der Müllenbachschleife und ohne die AMG-Arena.

Zeitplan 24h Qualifiers 2024

Samstag, 13. April:

08:15 - 09:30 Uhr: Taxifahrten - Gesamtstrecke

10:00 - 12:00 Uhr: 1. Qualifying 24h-Qualifiers - Gesamtstrecke

13:00 - 16:30 Uhr: Leistungsprüfung RCN - Nordschleife

17:30 - 21:30 Uhr: 1. Rennen 24h-Qualifiers - Gesamtstrecke

Sonntag, 14. April:

08:15 - 09:30 Uhr: 2. Qualifying 24h-Qualifiers - Gesamtstrecke

10:40 - 11:40 Uhr: Top-Qualifying 24h-Qualifiers - Gesamtstrecke

13:00 - 17:00 Uhr: 2. Rennen 24h-Qualifiers - Gesamtstrecke

Teilnehmer 24h Qualifiers 2024

Die Integration in den Rennkalender der NLS wirkt sich positiv auf die Teilnehmerzahl aus. Mit 131 Fahrzeugen sind fast doppelt so viele gemeldet wie 2023 (68). Die GT3-Klasse SP9 ist mit 28 Teilnehmern am stärksten vertreten. (zur Starterliste)

Mit am Start sind Top-Teams wie GetSpeed, Walkenhorst oder Rowe, die beim Saisonauftakt am vergangenen Wochenende aufgrund einer Terminkollision mit der GT-World-Challenge Europe verhindert waren. Die Titelverteidiger von Frikadelli, die ihr Fahreraufgebot deutlich verändert haben, treten erstmals mit der prestigeträchtigen Startnummer 1 an.

Start besetzt sind auch die beiden Porsche-Klassen Cup2 und Cup3, die GT4-Klasse SP10 sowie die Serienwagen-Klassen VT2.

Zeitplan Livestream 24h Nürburgring Qualifiers 2024

Der kostenlose Livestream auf Motorsport-Total.com zeigt sowohl das erste Rennen am Samstagabend sowie am Sonntag das Top-Qualifying und das zweite 4-Stunden-Rennen. Das Freie Training und die Qualifyings lassen sich über das Livetiming auf der offiziellen Website 24h-rennen.de verfolgen.

Samstag, 13. April:

ab 16:45 Uhr: Rennen 1

Sonntag, 14. April:

ab 10:30 Top-Qualifying und Rennen 2

Wetter 24h Nürburgring Qualifiers 2024

Das Wetter zeigt sich am Wochenende in der Hocheifel von seiner freundlichen Seite. Am Samstag ist es sehr sonnig, nur vereinzelt ziehen harmlose Wolken über den Himmel. Mit Regen ist nicht zu rechnen. Die Temperaturen erreichen tagsüber Höchstwerte von 19 Grad Celsius. Beim Zieleinlauf des ersten Rennens gegen 21:30 Uhr zeigt das Thermometer noch 15 Grad Celsius an.

Am Sonntag kann sich die Sonne nur zeitweise gegen dichtere Wolken durchsetzen, es bleibt aber trocken. Mit Höchstwerten von 13 Grad Celsius ist es jedoch deutlich kühler als am Samstag. Der Wind spielt mit Mittelwerten um 20 km/h, in Böen bis 45 km/h an beiden Tagen keine entscheidende Rolle.

Mit Bildmaterial von VLN.