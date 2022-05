24h Nürburgring Qualifiers: BMW knackt fast Streckenrekord im 1. Qualifying! Sheldon van der Linde brennt gleich zum Auftakt in die 24h Nürburgring Qualifiers eine 8:09er-Zeit in den Asphalt - Doch es gab auch Probleme am Rowe-BMW #98

BMW dreht gleich zu Beginn der 24h Nürburgring Qualifiers 2022 mächtig auf: Die beiden Fahrzeuge von Rowe Racing und der Junioren-M4 sicherten sich Plätze 1-3 im 1. Qualifying. Und Sheldon van der Linde kam mit seiner Bestzeit von 8:09.880 Minuten bis auf 0,775 Sekunden an den Streckenrekord heran! (Hier geht es zum Livestream) Hinter dem BMW M4 GT3 #98 (Catsburg/Edwards/S. van der Linde/Wittmann), dem RMG-BMW #72 (Harper/Hesse/Verhagen), den Max Hesse in allerletzter Sekunde auf den zweiten Rang bugsierte, und dem Schwesterauto #99 (De Philippi/Eng/Farfus/Yelloly), reihte sich mit Lars Kern im Falken-Porsche #44 (Bachler/Kern/Picariello/Ragginger) ein 911er auf P4 ein. Hinter Kern folgen mit der #101 (Krognes/Soucek/Trogen) von Walkenhorst Motorsport und der #20 (Sims/Krohn/Krütten/Klingmann) von Schubert Motorsport zwei weitere BMW. P7 holt sich mit der #18 (Olsen/Burdon/Tandy/Bamber) von KCMG ein weiterer Porsche. Die Top 7 lagen am Ende der Session innerhalb von 2,5 Sekunden. Auf die Positionen acht und neun schafften es die schnellsten beiden Fahrzeuge von Mercedes-AMG – mit der #34 (Mettler/Stengel/Böckmann/Heyer) von Schnitzelalm Racing vor der #6 (Haupt/Auer/Bastian/Ellis) von HRT. Dahinter folgt ein Audi-Dreierpack, mit der #15 (K. van der Linde/D. Vanthoor/Vervisch) von Phoenix Racing auf P10 vor der #22 (Haase/Niederhauser) von Car Collection und dem Phoenix-Audi #16 (Giermaziak/Schramm/Beretta/Winkelhock). Bestes nicht-deutsche GT3-Fahrzeug war am Ende der Konrad-Lamborghini #7 (Jefferies/di Martino/Pepper) auf Platz 22 mit einem Rückstand von sieben Sekunden. Zwei Positionen dahinter folgte mit dem True-KTM #117 (F. Stuck/J. Stuck/Palttala) der beste Nicht-GT3 im über 90 Fahrzeuge starken Feld. Und der Publikumsliebling von Glickenhaus? Der SCG004c stand nach einer Aufwärmrunde auf der GP-Strecke lange Zeit in der Garage, ehe er gegen Ende des 1. Qualifyings eine Rundenzeit setzen konnte. Letztendlich reichte es für die #706 (Mutsch/Laser/Mailleux/Westbrook) zu einer Zeit von 8:20.615 und Rang 27. Probleme gab es auch für zwei GT3-Fahrzeuge: Der Rowe-BMW #98, der die Bestzeit im 1. Qualifying erzielte, stand zwischenzeitlich im Bereich Brünnchen. Und der Car-Collection-Audi #24 (P. Kolb/Mies/Drudi) löste eine Code-120 im Advan-Bogen aus. Das zweite Qualifying zu den 24h Nürburgring Qualifiers beginnt um 15:15 Uhr, ehe es um 18:00 Uhr mit dem Top-30-Qualifying für das erste Rennen ernst wird.