24h Nürburgring Qualifiers: Porsche vorn nach 2. Qualifying, böser Mercedes-Crash

Audio-Player laden

Nico Menzel nutzt eine komplett freie Strecke gleich zu Beginn des 2. Qualifyings der 24h Nürburgring Qualifiers und setzte sich in der kumulierten Wertung beider Sessions an die Spitze: Mit einer Zeit von 8:09.232 Minuten verpasste er den Streckenrekord nur um den Hauch von 0,127 Sekunden. (Hier geht es zum Livestream)

"Ich hatte in meiner schnellsten Runde kein einziges Auto vor mir. So viel Glück muss man erstmal haben. Mal sehen, wo wir landen. Die Strecke wird immer schneller", sagte Menzel, nachdem er wieder aus dem Huber-Porsche #25 (Thyssen/Rader/Menzel) ausstieg.

Doch Menzels Traumrunde spielte rasch eine Nebenrolle in dieser Session: Manuel Metzger flog im HRT-Mercedes #12 (Stolz/Marciello/Metzger) nach rund einer halben Stunde im Bereich Pflanzgarten heftig ab. Metzger musste aus dem Fahrzeug geborgen werden und wurde zur Sicherheit ins Medical-Centre am Nürburgring transportiert.

Wie es Metzger nach seinem schweren Unfall ergeht, ist derzeit noch unbekannt. Der Crash des Mercedes zog außerdem Reparaturarbeiten an den Leitplanken im Bereich Pflanzgarten nach sich, die rund eine Stunde dauerten. Wegen der deshalb fälligen Code-60-Phase in diesem Streckenabschnitt waren Verbesserungen in dieser Phase ausgeschlossen.

Doch auch danach gab es im Spitzenfeld keine Veränderungen. Die Plätze zwei bis sieben belegen jene sechs Fahrzeuge, die bereits im ersten Qualifying auf den ersten sechs Positionen landeten: der Rowe-BMW #98 (Catsburg/Edwards/S. van der Linde/Wittmann), der RMG-BMW #72 (Harper/Hesse/Verhagen) komplettieren die Top 3.

Dahinter landeten der Rowe-BMW #99 (De Philippi/Eng/Farfus/Yelloly), der Falken-Porsche #44 (Bachler/Kern/Picariello/Ragginger), der Walkenhorst-BMW #101 (Krognes/Soucek/Trogen) und der Schubert-BMW #20 (Sims/Krohn/Krütten/Klingmann).

Auf Position acht kletterte hingegen der Octane126-Ferrari #26 (Grossmann/Trummer/Hirschi/Ludwig), vor dem HRT-Mercedes #6 (Haupt/Auer/Bastian/Ellis), dem Schnitzelalm-Mercedes #34 (Mettler/Stengel/Böckmann/Heyer) und dem Phoenix-Audi #15 (K. van der Linde/D. Vanthoor/Vervisch).

Der True-KTM #116 (Kofler/Siljehaug/Hofer/Heinemann) landete als bestes Nicht-GT3-Fahrzeug auf dem 15. Platz. Der SCG004c der Scuderia Cameron Glickenhaus verbesserte seine Rundenzeit im Vergleich zum 1. Qualifying um rund eine Sekunde. Trotzdem fiel die #706 (Mutsch/Laser/Mailleux/Westbrook) auf Platz 29 zurück.

Der Rowe-BMW #98 konnte nach seinem Abflug im Bereich Brünnchen im 1. Qualifying mit ein paar Minuten Verspätung in die zweite Session starten. "Bei mir war leider im Bereich Brünnchen Öl auf der Strecke und ich bin leicht eingeschlagen. Es ist nicht viel kaputt gegangen", erklärte Marco Wittmann hinterher.

Das Programm auf der Strecke geht um 18:00 Uhr weiter. Dann beginnt das Top-30-Qualifying für Rennen 1 auf der Nürburgring-Nordschleife.

Mit Bildmaterial von VLN.