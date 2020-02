24h Nürburgring: Tourenwagen-Legenden kommen ins Rahmenprogramm

Die Tourenwagen Legenden werden 2020 im Rahmenprogramm des 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring an den Start gehen. Im Zuge dessen kehren die spektakulären Tourenwagen der Achtziger- und Neunzigerjahre in die Grüne Hölle zurück.

Alfa Romeo 155 V6, Audi V8, BMW M3, Ford Sierra Cosworth sowie Mercedes 190 und C-Klasse lassen die Herzen der Motorsportfans, die fünf Tage lang rund um die Nordschleife das größte Motorsportfestival in Deutschland feiern, höherschlagen.

"Wir sind unheimlich stolz, beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring dabei zu sein", sagt Jörg Hatscher, Geschäftsführer und selber Teilnehmer der Tourenwagen Legenden. "Das ist ein wichtiger Meilenstein in der noch jungen Geschichte unserer Serie, die 2020 in ihre zweite Saison startet."

"Für die Fans rund um den Nürburgring werden wir die Goldenen Jahre des Tourenwagensports wiederaufleben lassen. Und für unsere Teilnehmer wird es ein unvergessliches Erlebnis." Hatscher pilotiert bei den Tourenwagen Legenden eine AMG Mercedes C-Klasse DTM/ITC 1996.

Die Nürburgring Nordschleife kennt er wie seine Westentasche. Von 2008 bis 2014 war er als Fahrer und Teamchef in der VLN und beim 24h-Rennen mit von der Partie und errang dabei zwei Klassensiege.

Die Tourenwagen Legenden bestreiten am Freitagnachmittag zwei Demonstrationsrunden in der Grünen Hölle. Daneben werden die historischen Rennfahrzeuge - begleitet von einer Reihe Ex-DTM-Stars - Teil des Adenauer Racing Days am Mittwoch, der Autogrammstunde im Ring-Boulevard am Donnerstag sowie an allen Tagen in der Fan-Arena im historischen Fahrerlager. Darüber hinaus sind zwei der spektakulären Boliden im DSK-Zelt in der Müllenbachschleife ausgestellt.

Mit Bildmaterial von Tourenwagen Legenden.