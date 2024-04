24h Qualifiers: Manthey EMA fährt mit dem Grello zweimal auf das Podium

Bei Manthey EMA wurden die Vorbereitungen für das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring erfolgreich abgeschlossen: Bei den 24h Qualifiers, der großen Generalprobe für den Langstreckenklassiker, landeten Thomas Preining und Ayhancan Güven zweimal auf dem Podium: Am Samstag erzielte "Grello" den zweiten Platz, am Sonntag durfte sich das Duo über den dritten Gesamtrang freuen.

Wichtiger jedoch: Preining und Güven, die sich den Manthey-EMA-Porsche #911 beim 24h-Rennen gemeinsam mit Kévin Estre und Laurens Vanthoor teilen, spulten wertvolle Rennkilometer ab und sammelten dabei wichtige Erfahrungen.

Schon in der vergangenen Wochenende feierte die Manthey-EMA-Mannschaft einen zweiten Platz sowie einen Gesamtsieg in der Nürburgring Langstrecken-Serie. "Die wohl kompakteste Vorbereitung auf das 24-Stunden-Rennen der letzten Jahre liegt mit vier Rennen in acht Tagen hinter uns", scherzt Patrick Arkenau, Geschäftsbereichsleiter Racing bei Manthey.

"Auch an diesem Wochenende konnten wir zweimal auf das Podium fahren und sind damit sehr zufrieden. Der Fokus lag besonders darauf, beide Fahrer auf alle möglichen Szenarien vorzubereiten. Das hat sehr gut funktioniert und Thomas und Ayhancan haben in den Rennen eine super Leistung gezeigt."

Güven mit "Grello-Debüt" auf der Nordschleife

Güven, der schon in Bathurst einen starken Eindruck hinterließ, absolvierte sein Renndebüt mit Manthey EMA und dem "Grello"-Porsche auf der Nordschleife. "Vor allem am Sonntag haben wir einen großen Schritt nach vorne gemacht und ich persönlich habe mich am zweiten Tag im Grello immer wohler gefühlt", freut sich der Türke.

Der Manthey-EMA-Porsche ist für das 24h-Rennen gut vorbereitet Foto: Manthey

"Mit den Plätzen zwei und drei an diesem Wochenende und den Erfolgen von Laurens und Kévin am vergangenen Wochenende haben wir bereits vier Podiumsplätze erreicht. Jetzt werden wir in den kommenden sechs Wochen die Rennen genau analysieren, um beim 24-Stunden-Rennen noch stärker an den Start zu gehen."

Bei allen vier Rennen der bisherigen Saison, den beiden Auftaktläufen der Nürburgring Langstrecken-Serie und den beiden Rennen der 24h Qualifiers, landete Manthey EMA auf dem Podium. Allerdings bleibt abzuwarten, welche Reserven die Konkurrenz noch findet.

Preining: "Konnten viele Testpunkte abhaken"

DTM-Champion Preining ist zufrieden: "Es war ein erfolgreiches Wochenende für uns mit zwei Podiumsplätzen", sagt der Österreicher. "Außerdem konnten wir viele Testpunkte für das 24-Stunden-Rennen abhaken und Ayhancan und ich konnten viel Fahrzeit sammeln."

"Gerade im Verkehr auf der Nordschleife ist das immer wichtig. Die Vorfreude auf das 24-Stunden-Rennen wird immer größer. An diesem Wochenende waren schon viele Fans an der Strecke und ich freue mich immer über die tolle Unterstützung."

"Auch aus technischer Sicht sind wir sehr zufrieden, wo wir in der Vorbereitung auf das Saisonhighlight im Moment stehen", ergänzt Arkenau. "Es bleibt natürlich spannend, wie das Kräfteverhältnis der Teams beim 24-Stunden-Rennen sein wird. Wir freuen uns aber sehr auf das Event und fühlen uns gut vorbereitet."

Mit Bildmaterial von Manthey.