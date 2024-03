Aus dem "BMW Junior Team" wird die "Gen2K" - Start bei den 24h Nürburgring

Das "BMW Junior Team" hat sich in den letzten Jahren zur festen Größe auf der Nordschleife etabliert: Dan Harper, Max Hesse und Neil Verhagen feierten mehrere Siege in der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) und sind längst zu gestandenen Werksfahrern geworden. Deshalb ändern die Münchener jetzt ihre Bezeichnung: Die jungen Wilden werden zur "Gen2K"!

Harper, Hesse und Verhagen wurden allesamt nach der Jahrtausendwende geboren und zählen damit zur "Generation 2000". Das ehemalige Junior-Team wird künftig von Charles Weerts (geboren 2001) unterstützt, der schon seit dem Vorjahr zum BMW-Werkskader gehört.

"Dass wir vier Fahrer dabeihaben, die im Jahr 2000 und später geboren wurden und trotzdem schon einige Jahre Erfahrung auf höchstem Niveau haben, ist bemerkenswert", lobt BMW-Motorsportchef Andreas Roos. Keine Frage also, dass die "Gen2K" in diesem Jahr auch beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring antreten wird: Harper, Hesse und Weerts werden den BMW M4 GT3 von RMG pilotieren.

Während Harper und Hesse schon seit Jahren auf der Nordschleife am Start sind und viele Rennen gefahren sind, feiert Weerts seine Premiere beim Langstreckenklassiker in der Eifel. "Besonders freue ich mich auf die neue Challenge der 24 Stunden auf dem Nürburgring auf dieser mystischen Strecke", gibt der Belgier zu. "Ich werde mein Bestes geben."

Vierte 24h-Teilnahme für Harper & Hesse

"Charles ist neu bei dabei und wird zum ersten Mal im GT3-Fahrzeug das 24-Stunden-Rennen bestreiten", erinnert Teamkollege Harper, für den es bereits die vierte Teilnahme am Langstreckenklassiker wird. "Aber ich bin sicher, dass er die optimale Crew an seiner Seite hat, um schnell auf Speed zu kommen."

Verhagen, Hesse und Harper feierten Erfolge auf der Nordschleife Foto: Jan Brucke/VLN

Verhagen wird in diesem Jahr nicht mehr auf der Nordschleife antreten. Der US-Amerikaner fokussiert sich auf seine BMW-Renneinsätze in den Staaten, in der GT-World-Challenge und der IMSA SportsCar Championship.

Mit Bildmaterial von VLN.