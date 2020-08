BMW bei 24h Nürburgring 2020: Fünf M6 GT3, viele Werksfahrer

Mit einigen Monaten Verspätung finden am 26./27. September die 24 Stunden auf dem Nürburgring statt. Doch auch wenn ausgerechnet das 50-jährige Jubiläum des Langstrecken-Klassikers auf der Nordschleife unter schwierigen Umständen stattfinden wird, stürzt sich BMW in den Kampf um seinen 20. Gesamtsieg.

In den fünf BMW M6 GT3, die von Schnitzer, Rowe und Walkenhorst eingesetzt werden, kommen einige der besten BMW-Werksfahrer im GT-Sport zum Einsatz. An diesem Wochenende bestreiten Teams und Fahrer das 6 Stunden-Ruhr-Pokal-Rennen in der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS, vormals VLN) als Generalprobe.

"Das diesjährige 24-Stunden-Rennen steht wie die gesamte Motorsport-Saison unter schwierigen Vorzeichen", sagt BMW-Motorsport-Direktor Jens Marquardt. "Insbesondere dieses Event lebt mehr als die meisten anderen von der einzigartigen Atmosphäre rund um die Strecke."

"Umso bitterer wird es sein, angesichts der aktuellen Situation ausgerechnet das 50-jährige Jubiläum sowohl des Rennens als auch des ersten BMW Sieges nicht im gewohnten und von uns allen geliebten Festival-Umfeld zu bestreiten. Dennoch werden wir alles versuchen, um eine tolle Show zu bieten."

‘¿’"Unser Ziel ist, mit dem BMW M6 GT3 um den 20. BMW Gesamtsieg zu kämpfen. Dafür haben wir neben erfahrenen Teams auch wieder eine ganze Reihe starker und Nordschleifen-erprobter Fahrer im Aufgebot."

Die einzelnen Fahrzeuge im Überblick

Schnitzer #42:

Augusto Farfus

Jens Klingmann

Martin Tomczyk

Sheldon van der Linde

Rowe #98:

Lucas Auer

Stef Dusseldorp

Philipp Eng

Marco Wittmann

Rowe #99:

Nick Catsburg

Philipp Eng

Alexander Sims

Nick Yelloly

Walkenhorst #100 (AM-Klasse):

Friedrich von Bohlen

Mario von Bohlen

Henry Walkenhorst

Andreas Ziegler

Walkenhorst #101:

Mikkel Jensen

Christian Krognes

Jordan Pepper

David Pittard

