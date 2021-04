BMW M4 GT3 absolviert Test auf der Nürburgring-Nordschleife

In der Entwicklung des neuen BMW M4 GT3 hat BMW den nächsten Schritt gemacht. Am Donnerstag absolvierte das neue GT3-Auto im BMW-Fahrzeugportfolio auf der Nürburgring-Nordschleife erfolgreiche Testfahrten. Im Einsatz waren dabei die beiden BMW-Werksfahrer Augusto Farfus aus Brasilien und Jens Klingmann aus Deutschland.

Die über 20 Kilometer lange Nordschleife des Nürburgrings ist mit ihrem besonderen Charakter das perfekte Testgelände in der Entwicklung neuer Rennfahrzeuge. Die Strecke ist sehr lang, selektiv und bietet mit hohen Geschwindigkeiten, schnellen Kurven und großen Höhenunterschieden alles, was die Ingenieure benötigen, um ein Fahrzeug umfassend zu testen. Ein Rennwagen, der den Test auf der Nordschleife besteht, ist in der Regel auch für alle anderen Rennstrecken bestens gerüstet.

Beim Test am Donnerstag lag der Fokus darauf, erste Erfahrungen auf der anspruchsvollsten Rennstrecke der Welt zu sammeln, insbesondere was Haltbarkeit der Teile unter der extremen Belastung der Nordschleife sowie Fahrverhalten in den sehr speziellen Kurvenpassagen betrifft. Der erste Eindruck der Fahrer war sehr positiv.

"Das Debüt des BMW M4 GT3 auf der Nordschleife ist sehr gut gelaufen", sagt Klingmann. "Mein erstes Feedback lautet: Der BMW M4 GT3 hat auf der Nordschleife die Stärken seines Vorgängers bewahrt, dessen Schwächen konnten aber ausgemerzt werden. Natürlich ist das nicht 1:1 von so einer speziellen Strecke auf alle anderen Kurse übertragbar, aber als Fahrer fühlst du dich von Beginn an wohl. Er ist sehr berechenbar und trotzdem schnell. Es hat wirklich großen Spaß gemacht."

BMW plant erste Renneinsätze mit dem neuen GT3-Boliden im Jahr 2021 Foto: BMW Motorsport

Nun sind weitere Testfahrten geplant, und Anfang Juni kehrt der BMW M4 GT3 an die Nürburgring-Nordschleife zurück. Im Vorfeld des 24-Stunden-Rennens wird das neue Auto dort erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Im weiteren Jahresverlauf sind zudem erste Testeinsätze des BMW M4 GT3 unter Rennbedingungen im Rahmen der Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) möglich.

