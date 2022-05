BoP 24h Nürburgring 2022: BMW und Ferrari müssen zuladen

Audio-Player laden

Wie zu erwarten hat der Veranstalter ADAC Nordrhein am Samstag vor dem Start der 50. Ausgabe des 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring die Einstufung der Balance of Performance (BoP) der Klassen SP9 und SP-X angepasst. Dabei wurden die beiden Fahrzeugmodelle eingebremst, die am Freitag im Top-Qualifying in die erste Startreihe gefahren waren.

Sowohl die BMW M4 GT3 als auch der Ferrari 488 GT3 des Jahrgangs 2020, mit dem Luca Ludwig vom Team Octane126 auf die Poleposition gefahren waren, müssen zehn Kilogramm zuladen. Ein Fakt, der Ocatena126-Teamchef Christian Bertschinger sauer aufstößt: "Wir sind wohl zu gefährlich, weil wir BMW die Pole weggeschnappt haben", teilt der Schweizer gegenüber 'Motorsport-Total.com' mit.

Bereits vor dem Start des Rennwochenendes hatte sich Octane126 über die aus ihrer Sicht ungerechte Einstufung des Ferrari beschwert und eine Benachteiligung gegenüber den deutschen Herstellern beklagt. Ludwigs Polerunde deutete hingegen nicht auf eine zu schlechte Einstufung hin.

Beim BMW M4 GT3 wurde zudem der maximal zulässige Laderdruck in den unteren Drehzahlbereichen abgesenkt, was aber keinen Einfluss auf die maximale Motorleistung hat. Beim Aston Martin Vantage GT3 wurde der maximal zulässige Ladedruck in der Spitze um 0,015 bar erhöht, was sich aber ebenfalls nicht auf die Motorleistung auswirkt.

Zugeständnisse bekamen auch die KTM X-Bow GTX aus der Klasse SP-X, die zehn Kilogramm ausladen dürfen. Bei allen anderen Fahrzeugen der SP9 und SP-X blieb die Einstufung im Vergleich zum Freitag unverändert.

BoP 24h Nürburgring 2022 (Veränderung zur bisherigen Einstufung)

Aston Martin Vantage AMR GT3

Mindestgewicht: 1.330 Kilogramm

Luftmengenbegrenzer: keine Angabe

Maximal zulässiger Ladedruck: 1,725 bar (+0,015)

Max. Leistung Rollenprüfstand: 538 PS

Tank: 121 Liter

Audi R8 LMS GT3 evo II

Mindestgewicht: 1.325 Kilogramm

Luftmengenbegrenzer: 2x34,5 Millimeter

Max. Leistung Rollenprüfstand: 512 PS

Tank: 117 Liter

BMW M4 GT3

Mindestgewicht: 1.350 Kilogramm (+10)

Luftmengenbegrenzer: keine Angabe

Maximal zulässiger Ladedruck: 2,428 bar

Max. Leistung Rollenprüfstand: 520 PS

Tank: 113 Liter

Ferrari 488 GT3 (2018)

Mindestgewicht: 1.285 Kilogramm

Luftmengenbegrenzer: keine Angabe

Maximal zulässiger Ladedruck: 1,593 bar

Max. Leistung Rollenprüfstand: 537 PS

Tank: 118 Liter

Ferrari 488 GT3 (2020)

Mindestgewicht: 1.305 Kilogramm (+10)

Luftmengenbegrenzer: keine Angabe

Maximal zulässiger Ladedruck: 1,595 bar

Max. Leistung Rollenprüfstand: 537 PS

Tank: 119 Liter

Lamborghini Huracan GT3

Mindestgewicht: 1.300 Kilogramm

Luftmengenbegrenzer: 2x37,5 Millimeter

Max. Leistung Rollenprüfstand: 514 PS

Tank: 116 Liter

Mercedes-AMG GT3

Mindestgewicht: 1.355 Kilogramm

Luftmengenbegrenzer: 2x34,0 Millimeter

Max. Leistung Rollenprüfstand: 548 PS

Tank: 121 Liter

Porsche 911 GT3 R

Mindestgewicht: 1.300 Kilogramm

Luftmengenbegrenzer: 1x34,0+1x33,3 Millimeter

Max. Leistung Rollenprüfstand: 523 PS

Tank: 113 Liter

Glickenhaus SCG004c

Mindestgewicht: 1.310 Kilogramm

Luftmengenbegrenzer: 1x31,0 + 1x32,0 Millimeter

Max. Leistung Rollenprüfstand: 536 PS

Tank: 118 Liter

KTM X-Bow GTX

Mindestgewicht: 1.285 Kilogramm (-15)

Luftmengenbegrenzer: keine Angabe

Maximal zulässiger Ladedruck: 2,360 bar

Max. Leistung Rollenprüfstand: 525 PS

Tank: 121 Liter

Mit Bildmaterial von Alexander Trienitz.