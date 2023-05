BoP 24h Nürburgring 2023: Lamborghini im Vorteil - Ferrari eingebremst

Gut eine Woche vor dem Start der 51. Auflage des 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring hat der Veranstalter ADAC Nordrhein eine erste Einstufung der Balance of Performance (BoP) veröffentlicht. Im Vergleich zum 24h Nürburgring Qualifyers gibt es in der GT3-Klasse SP9 bei zwei italienischen Fahrzeugen Änderungen.

Der vom Team Abt eingesetzte Lamborghini Huracan GT3 EVO2 darf 15 Kilogramm ausladen. Mit einem Mindestgewicht von nun 1.290 Kilogramm ist das Fahrzeug das leichteste in der SP9. Im Gegenzug muss allerdings der Luftmengenbegrenzer um einen Millimeter verkleinert werden.

Welche Auswirkungen dies auf die Motorleistung hat, ist noch nicht bekannt, da die Angaben zur maximal zulässigen Leistung auf dem Rollenprüfstand für alle SP9-Fahrzeuge noch fehlen. Beim 24h Qualifyers war der Evo2-Lamborghini mit 507 PS das schwächste GT3-Fahrzeug.

Angepasst wird auch die Einstufung der Ferrari 296 GT3 - nach dem Sieg der Frikadelli-Mannschaft beim 4-Stunden-Rennen im Rahmen des 24h Qualifiers erwartungsgemäß zum schlechteren. Das neue GT3-Auto, welches beim 24h-Rennen neben Frikadelli auch von WTM und Racing one eingesetzt wird, muss 10 Kilogramm zuladen. Zudem wird der Ladedruck im unteren Drehzahlbereich bis 5.000 U/min leicht reduziert.

Auch die Mercedes-AMG GT2, die in der Klasse SP-X starten, müssen beim 24h-Rennen mit weniger Ladedruck fahren. Bei den übrigen SP9-Autos bleibt die BoP zunächst unverändert.

Was allerdings nicht so bleiben muss. Der Veranstalter hat das Recht, auch während der laufenden Veranstaltung bis hin zum Rennstart die Einstufung weiter anzupassen und hat davon in der Vergangenheit auch regelmäßig Gebrauch gemacht.

Balance of Performance 24h Nürburgring 2023 (Stand 10.05.2023):

(Angaben in Klammern: Veränderungen im Vergleich zum 24h Nürburgring Qualifiers)

Aston Martin Vantage AMR GT3

Mindestgewicht: 1.335 Kilogramm

Maximal zulässiger Ladedruck: 1,710 bar

Max. Leistung Rollenprüfstand: keine Angabe (523 PS)

Tank: 121 Liter

Heckflügel: 8,6 Grad

Anstellwinkel: 0,395 Grad

Audi R8 LMS Evo2

Mindestgewicht: 1.325 Kilogramm

Luftmengenbegrenzer: 2x34,5 Millimeter

Max. Leistung Rollenprüfstand: keine Angabe (512 PS)

Tank: 115 Liter

Heckflügel: 5,0 Grad

Anstellwinkel: 0,54 Grad

BMW M4 GT3

Mindestgewicht: 1.350 Kilogramm

Maximal zulässiger Ladedruck: 2,428 bar

Max. Leistung Rollenprüfstand: 520 PS

Tank: 113 Liter

Heckflügel: 1,80 Grad

Anstellwinkel: 0,02 Grad

Ferrari 296 GT3

Mindestgewicht: 1.315 Kilogramm (+10)

Maximal zulässiger Ladedruck: 2,415 bar

Max. Leistung Rollenprüfstand: keine Angabe (518 PS)

Tank: 114 Liter

Heckflügel: 6,0 Grad

Anstellwinkel: 0,33 Grad

Lamborghini Huracan GT3

Mindestgewicht: 1.300 Kilogramm

Luftmengenbegrenzer: 2x37,5 Millimeter

Max. Leistung Rollenprüfstand: keine Angabe (514 PS)

Tank: 116 Liter

Heckflügel: 10,0 Grad

Anstellwinkel: 0,22 Grad

Lamborghini Huracan GT3 EVO2

Mindestgewicht: 1.290 Kilogramm (-15)

Luftmengenbegrenzer: 2x51,0 Millimeter (-1,0)

Max. Leistung Rollenprüfstand: keine Angabe (507 PS)

Tank: 119 Liter

Heckflügel: 13,5 Grad

Anstellwinkel: -5,83 Grad

Mercedes-AMG GT3

Mindestgewicht: 1.355 Kilogramm

Luftmengenbegrenzer: 2x34,0 Millimeter

Max. Leistung Rollenprüfstand: keine Angabe (548 PS)

Tank: 121 Liter

Heckflügel: 1,0 Grad

Anstellwinkel: 0,6 Grad

Porsche 911 GT3 R (992)

Mindestgewicht: 1.300 Kilogramm

Luftmengenbegrenzer: 2x35,0 Millimeter

Max. Leistung Rollenprüfstand: keine Angabe (538 PS)

Tank: 112 Liter

Heckflügel: 6,1 Grad

Anstellwinkel: 0,39 Grad

Mercedes-AMG GT2

Mindestgewicht: 1.455 Kilogramm

Maximal zulässiger Ladedruck: 2,035 bar (-0,040)

Max. Leistung Rollenprüfstand: keine Angabe (616 PS)

Tank: 123 Liter

Mit Bildmaterial von Jochen Merkle.