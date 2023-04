BoP-Hammer 24h Nürburgring Qualifiers: Mercedes-AMG GT2 startet mit 616 PS!

So einen "Dampfhammer" gab es bei Langstreckenrennen auf der Nürburgring-Nordschleife schon lange nicht mehr: Der Mercedes-AMG GT2 wird bei seiner Rennpremiere am Wochenende im Rahmen des 24h Nürburgring Qualifiers 2023 mit einer Motorleistung von 616 PS an den Start gehen.

Zum Vergleich: Das sind über 100 PS mehr als beispielsweise der Audi R8, der Ferrari 296 oder der Lamborghini Huracan. Allerdings wiegen die GT2-Mercedes, die von den Teams HRT und Schnitzelalm in der Klasse SP-X eingesetzt werden, mit 1.455 Kilogramm auch gut 100 Kilogramm mehr als die meisten GT3-Boliden.

In der GT3-Klasse SP9 wurde die Einstufung der Balance of Performance (BoP) im Vergleich zum dritten Lauf der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) am vergangenen Wochenende nur geringfügig angepasst. Alle Fahrzeuge dürfen drei Liter mehr tanken.

Das liegt daran, dass die 24h-Variante mit 25,378 Kilometern knapp einen Kilometer länger ist als die NLS-Variante (24,433 Kilometer). Mit den drei Litern mehr soll die übliche Stintlänge von acht Runden erreicht werden.

Offen ist noch die endgültige Einstufung des Porsche 911 GT3 R (992). Das offizielle Dokument des Veranstalters ADAC Nordrhein enthält noch keine Angaben zu Luftmengenbegrenzer, maximaler Motorleistung und Anstellwinkel des Heckflügels.

Balance of Performance 24h Nürburgring Qualifiers 2023

(Angaben in Klammern: Veränderungen im Vergleich zu NLS3)

Aston Martin Vantage AMR GT3

Mindestgewicht: 1.335 Kilogramm

Maximal zulässiger Ladedruck: 1,710 bar

Max. Leistung Rollenprüfstand: 523 PS

Tank: 121 Liter (+3)

Heckflügel: 8,6 Grad

Anstellwinkel: 0,395 Grad

Audi R8 LMS Evo2

Mindestgewicht: 1.325 Kilogramm

Luftmengenbegrenzer: 2x34,5 Millimeter

Max. Leistung Rollenprüfstand: 512 PS

Tank: 115 Liter (+3)

Heckflügel: 5,0 Grad

Anstellwinkel: 0,54 Grad

BMW M4 GT3

Mindestgewicht: 1.350 Kilogramm

Maximal zulässiger Ladedruck: 2,428 bar

Max. Leistung Rollenprüfstand: 520 PS

Tank: 113 Liter (+3)

Heckflügel: 1,80 Grad

Anstellwinkel: 0,02 Grad

Ferrari 296 GT3

Mindestgewicht: 1.305 Kilogramm

Maximal zulässiger Ladedruck: 2,415 bar

Max. Leistung Rollenprüfstand: 518 PS

Tank: 114 Liter (+3)

Heckflügel: 6,0 Grad

Anstellwinkel: 0,33 Grad

Lamborghini Huracan GT3

Mindestgewicht: 1.300 Kilogramm

Luftmengenbegrenzer: 2x37,5 Millimeter

Max. Leistung Rollenprüfstand: 514 PS

Tank: 116 Liter (+3)

Heckflügel: 10,0 Grad

Anstellwinkel: 0,22 Grad

Lamborghini Huracan GT3 EVO2

Mindestgewicht: 1.305 Kilogramm

Luftmengenbegrenzer: 2x52,0 Millimeter

Max. Leistung Rollenprüfstand: 507 PS

Tank: 119 Liter (+3)

Heckflügel: 13,5 Grad

Anstellwinkel: -5,83 Grad

Mercedes-AMG GT3

Mindestgewicht: 1.355 Kilogramm

Luftmengenbegrenzer: 2x34,0 Millimeter

Max. Leistung Rollenprüfstand: 548 PS

Tank: 121 Liter (+3)

Heckflügel: 1,0 Grad

Anstellwinkel: 0,6 Grad

Porsche 911 GT3 R (992)

Mindestgewicht: 1.300 Kilogramm

Luftmengenbegrenzer: Tba (NLS3: 2x34,5 Millimeter)

Max. Leistung Rollenprüfstand: Tba (NLS3: 526 PS)

Tank: 112 Liter (+3)

Heckflügel: Tba (NLS3: 4,6 Grad)

Anstellwinkel: 0,39 Grad

Mercedes-AMG GT2

Mindestgewicht: 1.455 Kilogramm

Maximal zulässiger Ladedruck: 2,075 bar

Max. Leistung Rollenprüfstand: 616 PS

Tank: 123 Liter

Mit Bildmaterial von Haupt Racing Team.