Corvette zu den 24h Nürburgring? "Wenn unsere Kunden das wollen..."

In der Saison 2024 wird die neue Chevrolet Corvette Z06 GT3.R die GT3-Weltelite, unter anderem in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC), aufmischen. Und beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring? "Wir sind nicht gegen etwas", sagt Laura Wontrop Klauser, Leiterin für Chevrolets Langstreckenprogramm, gegenüber Motorsport.com. "Wir arbeiten mit unseren Kunden zusammen, wenn es Sinn macht."

Mit TF Sport hat sich bereits ein Kundenteam gefunden, dass die neue Corvette im kommenden Jahr in der LMGT3-Klasse der WEC einsetzt. In der amerikanischen IMSA-Serie werden AWA und Pratt Miller (als Werksteam 'Corvette Racing') mit dem GT3-Boliden an den Start gehen.

Wie es in anderen Serien, beispielsweise der GT-World-Challenge oder beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring, aussieht, ist allerdings noch unklar. Das Problem: Chevrolet wird zunächst nur wenige GT3-Fahrzeuge aufbauen. Anfangs war sogar geplant, die Z06 GT3.R in der Saison 2024 ausschließlich in Amerika einzusetzen. Von diesem Plan ist General Motors durch die Zusammenarbeit mit TF Sport allerdings abgewichen.

GT3-Programm "zu Beginn sehr eingeschränkt"

Wahrscheinlich wäre also, dass ein Einsatz bei den 24h Nürburgring 2024 von TF Sport durchgeführt wird. Eine Überschneidung mit dem Rennkalender der WEC gibt es nicht, allerdings findet das 24h-Rennen in Le Mans nur zwei Wochen nach dem Eifelklassiker statt. Und das Team müsste die vorherigen NLS-Läufe als Vorbereitung nutzen.

"Wir werden sehen, was unsere Kunden machen wollen", überlässt Wontrop Klauser die Entscheidung über das Rennprogramm 2024 den Teams. Weitere Kundenteams wird es zunächst allerdings nicht geben. "Später im Jahr 2024 wird es auch Lieferungen für die Saison 2025 geben, und dann wird es darauf ankommen, wer die Autos wohin bringen will und wann er sie erhält."

"Wir sind also zu Beginn sehr eingeschränkt, es ist eine langsame Einführung", weiß die Leiterin für Chevrolets Langstreckenprogramm. "Aber sobald die Fahrzeuge ausgeliefert werden, sich die Teams damit wohlfühlen und das Gefühl haben, dass sie genug Teile haben, um das zu unterstützen, dann werden sie anfangen, Entscheidungen zu treffen, wo sie hinwollen."

Startet TF Sport beim 24h-Rennen?

Wenn TF Sport einen Start beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring plant, würde Chevrolet dieses Vorhaben nicht verweigern. "Wir müssen nur sicherstellen, dass wir genug Unterstützung bieten können, was die Teile und das Auto angeht, und schauen, was sie sonst noch brauchen", sagt Wontrop Klauser zu Motorsport.com. "Und, ob sie das Gefühl haben, dass sie noch mehr Unterstützung brauchen, und das alles durcharbeiten können."

"Ich würde sagen, unser Support-Paket ist ziemlich gut", glaubt Wontrop Klauser. "Sie können auch mit uns arbeiten, wenn sie mehr tun wollen. Das werden wir von Fall zu Fall entscheiden."

