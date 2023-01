Erklärt: Warum Heckflügel mittlerweile "hängen" und nicht "stehen"

Audio-Player laden

Die 12 Stunden von Bathurst 2023 werden ein leises "Servus" mit sich bringen: Beim letzten Auftritt von GT3-Boliden in 2022er-Spezifikation wird sich mit dem Porsche 911 GT3 R ein mehr als ein halbes Jahrhundert altes Design aus der Welt des internationalen Spitzenmotorsports verabschieden: Der stehende Heckflügel.

Seit den ersten Experimenten in den 1960er-Jahren war es lange Zeit ein ungeschriebenes Gesetz, dass Heckflügel auf Stelzen standen. Selbst in den verrückten Aero-Experimenten in der Formel 1 bis 2008 wurde das Prinzip des auf Stützen montierten Heckflügels nie hinterfragt. Mittlerweile jedoch "hängen" die Flügel überall an ihren Stelzen. Der Porsche 911 GT3 R der Generation 992 führt diese Lösung nun ebenfalls ein.

Somit stellen sich zwei Fragen: Warum hat der stehende Heckflügel ausgedient? Und warum hat Porsche so lange gewartet, um auf die Lösung der Konkurrenz umzusteigen? Die Antwort auf die erste Frage kann man in jeder Länge erörtern. Die kürzeste Version wäre: aerodynamischer Vorteil durch besseren Luftstrom an der Unterseite des Flügels.

Die Unterseite macht den Unterschied

"Die Effizienz des Flügels wird dadurch etwas gesteigert. Ich nehme weniger Fläche weg. Wenn ich einen stehenden Flügel habe, dann habe ich an der Unterseite mehr Fläche, die bedeckt ist, die ich nicht nutzen kann. Wenn ich einen hängenden Flügel habe, dann ist er effizienter", erklärt Sebastian Golz, Projektleiter Porsche 911 GT3 R, gegenüber 'Motorsport-Total.com'.

Acura und Audi führten den hängenden Flügel 2009 im Zuge der LMP1-Heckflügelverkleinerung ein Foto: Motorsport Images

Stein des Anstoßes war eine Verringerung der Breite des Heckflügels bei den Le-Mans-Prototypen von 2000 auf 1800 Millimeter zur Saison 2009. Der ACO hofft so, nach der Beinahe-Katastrophe beim LMS-Rennen in Monza 2008, die Geschwindigkeiten vorübergehend zu verringern, bis die bis heute bestehenden langen Flossen das Problem des Abhebens bei der Seitwärtsfahrt unterbinden sollten.

Der Porsche 911 GT3 R (991.2) vertrat noch die klassische Linie, aber mit luftstromoptimierten Stelzen Foto: Jan Brucke/VLN

Die Folge war ein Strömungsabriss im Bereich der zwei Stelzen. Hinter dem Flügel waren in CFD-Simulationen deutliche "Tropfen" aus verwirbelter Luft in der Heckansicht zu erkennen. Das kostete große Mengen Abtrieb.

Auf den Geraden war es zwar durchaus erwünscht (der F-Schacht in der Formel 1 von 2010 machte sich auf Geraden ein ähnliches Prinzip zunutze), doch der Effekt war zu gering, um den Abtriebsverlust auszugleichen. Durch den Wegfall von 20 Zentimetern Flügel brach der Abtrieb um 34 Prozent ein.

Audi hat bei seinen Modellen inzwischen eine noch extremere Lösung eingeführt Foto: VLN

Die neue Philosophie debütierte 2009 im Prototypensport und verbreitete sich in der Folge allmählich im ganzen Motorsport. Bei GT-Fahrzeugen und Tourenwagen erfolgte die Umstellung langsamer als bei Monoposto-Fahrzeugen und Prototypen, weil die Aerodynamik hier eine untergeordnete Rolle spielt und die Balance of Performance (BoP) ohnehin mit ihren Performance-Fenstern alles regelt.

Stock-Car-Serien widersetzen sich dem Trend

Dennoch war der Siegeszug des Schwanenhalses nicht mehr aufzuhalten. Nach und nach machten sich auch Tourenwagen und GT-Boliden den Vorteil zunutze, dass es keine "luftleere Zone" mehr unter dem Heckflügel gab - und sei sie noch so klein.

Die Gen3 der Supercars Australia setzt auf einen stehenden Einheitsflügel Foto: Ford Performance

Porsche blieb bis zur letzten Generation des 991 der Philosophie des stehenden Flügels treu. "Gerade wir identifizieren uns sehr mit unseren Straßenprodukten. Die optische Vergleichbarkeit ist sehr wichtig für uns.", erklärt Golz. Das Homologationsmodell für 911 GT3 R und 911 RSR ist der Porsche 911 GT3 RS. Dieser hat erst mit der 992er-Generation einen hängenden Flügel auf der Straße erhalten.

"Der 991 hatte noch einen stehenden Flügel. Dieser war auch Bestandteil unseres erfolgreichen Produkts auf der Rennstrecke. Man sieht, dass es nicht der Schlüsselfaktor ist, ob man erfolgreich ist oder nicht, ob der Flügel hängt oder steht." Dennoch steht für ihn fest: "Der stehende Flügel hat jetzt ausgedient."

Die Stock Car Pro Series in Brasilien mit ihrem Bananen-Heckflügel Foto: Stock Car Pro Series Gen3-Generation bei stehenden Flügeln. Hierbei handelt es sich allerdings um ein Einheitsbauteil, die Hersteller dürfen lediglich die Endplatten nach ihrem Gusto gestalten.

Auch die Stock Car Pro Series (ehemals Stock Cars Brasil) setzen auf einen stehenden Flügel, allerdings mit einem vorgelagerten Schwanenhals - auch bekannt als Bananen-Heckflügel. Auf nationaler Ebene bleibt der stehende Flügel im Spitzenmotorsport also noch auf absehbare Zeit erhalten.

Mit Bildmaterial von Porsche AG.