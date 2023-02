Es funkt in der NLS: Riedel bietet Teams professionelle Funklösungen

Audio-Player laden

Das in Wuppertal ansässige Telekommunikationsunternehmen Riedel Communications wird neuer Partner der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS). Mit modernster Technik wird den Teams künftig unter die Arme gegriffen, um Funklöcher in der "Grünen Hölle" buchstäblich zu stopfen.

"Der Nürburgring ist aufgrund seiner einzigartigen Topografie in Sachen Funk eine ganz besondere Herausforderung. Das weiß jeder, der schon einmal irgendwo im Wald kein Handynetz oder Radioempfang hatte", sagt Wolfgang Frings, Leiter des Riedel Shop NBR.

"Wir haben uns jedoch mit der Thematik intensiv auseinandergesetzt und können seit einigen Jahren Lösungen bereitstellen, die einfach funktionieren. Dabei sind nicht nur normale Sprechfunkverbindungen auf dem gesamten Gelände, sondern auch Video- oder Datenübertragungen im Bereich des Fahrerlagers und der Boxen über unsere Infrastruktur abbildbar", so Frings.

"Was das Thema Funk anbelangt, ist Riedel eine Institution", sagt Michel Pathe, Geschäftsführer der VLN VV GmbH & Co. KG. "Nicht ohne Grund vertraut die VLN-Organisation seit Jahren genauso auf die Produkte von Riedel wie eine Vielzahl unserer Teams. Die nun geschlossene Partnerschaft ist ein logischer Schritt und wird in diesem Jahr unter anderem eine Reihe von Innovationen mit in den Livestream bringen."

Riedel verfügt am Nürburgring über eine fest installierte Funk- und Intercom-Infrastruktur, die ganzjährig verfügbar ist und alle relevanten Bereiche um den Grand-Prix-Kurs, die Nordschleife, das Fahrerlager sowie Event- und Parkflächen abdeckt.

Im Portfolio gibt es für die Teams fertig konfektionierte Sets, die für einzelne Rennen aber auch eine ganze Saison gemietet werden können und sofort einsatzfähig sind. Die Einsteigerlösung umfasst zum Beispiel zwei Handfunkgeräte und ein Fahrzeugfunkgerät sowie zwei Gesprächsgruppen für die Kommunikation mit dem Fahrzeug und dem Team.

Darüber hinaus können passende Kabelbäume und Hör-/Sprechgarnituren für den Helmeinbau inklusive Einbau-Service käuflich erworben werden. Nach oben gibt es kaum Grenzen. Auch für Teams mit mehreren Fahrzeugen und unterschiedlichen Gesprächsgruppen hält Riedel individuelle Lösungen bereit.

Interessierte Teams können Riedel über folgende Kontaktdaten erreichen: Shop.NBR@riedel.net / +49 202 292-9865

Mit Bildmaterial von VLN.