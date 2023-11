Es geht wieder los: Der Vorverkauf für die 24h Nürburgring 2024 ist eröffnet

Darauf warten Fans der ADAC RAVENOL 24h Nürburgring jedes Jahr ungeduldig: Der Startschuss für den Ticket-Vorverkauf für den Nordschleifen-Klassiker vom 30. Mai bis 2. Juni 2024 ist gefallen. Ab sofort und bis 17. Mai 2024 sind die Eintrittskarten im 24h-Ticketshop hier auf der 24h-Homepage erhältlich. Ebenfalls online ist der Vorverkauf auf der Homepage des Nürburgrings unter www.nuerburgring.de.

Parallel ging außerdem bereits der Vorverkauf für die ADAC 24h Nürburgring Qualifiers online, die im kommenden Jahr vom 13. bis 14. April auf dem Programm stehen. Dann stellt sich die Frage, wer in die Fußstapfen von Frikadelli-Racing tritt, oder ob das Team um Klaus Abbelen den diesjährigen Gesamtsieg verteidigen kann.

Für die Fans der 24h auf dem Nürburgring wird es im kommenden Jahr ein besonderes Bonbon geben. Denn im Rahmen der Zusammenarbeit mit der SRO Motorsports Group werden die 24h in der Eifel nicht nur die Teilnehmer der Intercontinental GT Challenge begrüßen, auch die Fans profitieren von der Partnerschaft.

Wer die beiden 24h-Klasssiker von Spa-Francorchamps (27. - 30. Juni 2024) und die ADAC RAVENOL 24h Nürburgring besuchen möchte, kann in Kürze ein Ticket-Bundle erwerben und dabei 15 Prozent sparen: Für beiden Event-Tickets werden so statt 149 € (Summe der Einzelpreise) nur 126,65 € fällig. Der Online-Shop zu diesen Tickets ist aktuell in Vorbereitung und geht in Kürze online.

Mit Bildmaterial von Markus Toppmöller.