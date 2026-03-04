Falken startet 2026 nur noch mit einem Porsche, aber Dunlop kommt neu dazu!

Im vergangenen Jahr sorgte eine Ankündigung für große Sorge bei den Fans der beliebten Falken-Porsche: Durch den Rechtekauf der Marke Dunlop durch den japanischen Reifenkonzern Sumitomo Rubber Industries, zu dem Falken gehört, herrschte Unklarheit über die Fortführung des bisherigen Motorsport-Programms.

Jetzt steht fest: Das markante Falken-Design wird in der Saison 2026 zwar weiterhin auf der Nürburgring-Nordschleife zu sehen sein, allerdings nur halb so häufig wie bisher. Denn künftig wird nur noch ein türkisblauer Porsche 911 GT3 R bei den Läufen der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) und beim 24-Stunden-Rennen an den Start gehen.

Von einer Reduktion des Engagements kann jedoch keine Rede sein: Denn der Reifenkonzern teilt sein Aufgebot und wird ergänzend zum Falken-Porsche künftig auch einen schwarz-gelben Dunlop-Porsche in die Grüne Hölle schicken.

Das Design des Boliden wurde von den Gran-Turismo-Entwicklern in Japan entworfen und trägt in Anlehnung an den Gruppe-C-Prototypen der 1980er-Jahre die Startnummer 17. Der Falken-Porsche wird beim Langstreckenklassiker wieder mit der Nummer 44 antreten, eine Reminiszenz an den ersten Europa-Standort der Marke in Deutschland.

Diese Fahrer starten für Falken & Dunlop

Obwohl Sumitomo Rubber Industries (SRI) angekündigt hatte, die Marke Dunlop künftig stärker in den Vordergrund der Geschäftstätigkeit zu stellen, bleibt Falken eine zentrale Säule des eigenen Portfolios, das vor allem das mittlere Preissegment abdeckt.

Die Fortführung des Falken-Programms ist daher logisch: Der japanische Reifenhersteller hat sich in den vergangenen Jahren einen exzellenten Ruf auf der Nordschleife erarbeitet und zweimal in Folge die NLS-Speed-Trophäe gewonnen. Im Vorjahr erzielte das Team fünf Siege, davon vier Doppelerfolge, insgesamt zwölf Podestplätze und zwei Polepositions.

Dunlop Motorsport startet 2026 in der Grünen Hölle Foto: Dunlop Tyre Europe

Nun bekommt die Marke Konkurrenz aus den eigenen Reihen: Sowohl Falken als auch Dunlop werden in dieser Saison bei ausgewählten Rennen der Nürburgring-Langstrecken-Serie sowie beim 24-Stunden-Rennen (14. bis 17. Mai 2026) an den Start gehen.

Dabei vertrauen beide Teams auf Fahrer, die schon in der Vergangenheit für Falken unterwegs gewesen sind: Rückkehrer Klaus Bachler, der letztjährige DTM-Pilot Morris Schuring sowie Urgestein Sven Müller und Tim Heinemann wechseln sich 2026 am Steuer des Falken-Porsche ab.

Im Dunlop-Porsche gehen Porsche-Werksfahrer Julien Andlauer, Nordschleifen-Spezialist Nico Menzel sowie Dorian Boccolacci und Alessio Picariello an den Start. Sie tauschen in diesem Jahr den türkisblauen Falken-Look gegen die schwarz-gelbe Dunlop-Lackierung.