Falken startet auch 2024 mit Porsche in der NLS und beim 24h-Rennen

Falken Motorsports bleibt der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) treu: Das Team wird mit zwei Porsche 911 GT3 R (992) in der beliebten Langstreckenserie auf der Nordschleife, aber auch bei den ADAC Ravenol 24h Nürburgring an den Start gehen. Die Fahrerbesetzungen werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Seit 14 Jahren startet Falken Motorsports unter der Betreuung von Schnabl Engineering bereits als Porsche-Kundenteam auf der Nordschleife. In der vergangenen Saison kam erstmals die aktuelle 992-Baureihe des Porsche 911 GT3 R zum Einsatz. Mit großem Erfolg: Das Team feierte zwei Gesamtsiege sowie mehrere Top-5-Ergebnisse.

"Nach einer Saison Erfahrung mit dem 911 GT3 R (992) freuen wir uns darauf, wieder als Porsche-Kundenteam an den Start zu gehen", sagt Stefanie Olbertz, Motorsportmanagerin von Falken Tyres. "Wir haben im vergangenen Jahr viel gelernt, haben drei Podiumsplätze geholt und sind bereit, wieder an der Spitze zu kämpfen."

Der erste Einsatz von Falken findet laut Pressemitteilung "während des Nordschleifen-Tests am 22. und 23. März" statt. Dabei handelt es sich um den Auftakt der Nürburgring-Endurance-Serie (NES), den Falken offenbar als Testmöglichkeit vor dem Saisonstart der NLS am 5. und 6. April nutzen wird.

Falken bleibt Partner der Nürburgring-Langstrecken-Serie

Gleichwohl setzt Falken seine Partnerschaft mit der NLS fort: Alle Rennfahrzeuge werden auch in diesem Jahr das Logo des japanischen Reifenherstellers auf den vorderen Kotflügeln tragen. Zudem gehört Falken zu den Unterstützern des offiziellen Livestreams der NLS.

"Wir danken Falken für das uns entgegengebrachte Vertrauen und die Verlängerung unserer Partnerschaft", sagt Mike Jäger, Geschäftsführer der VLN. "Seit 2021 ist Falken Sponsor unserer Serie und trägt mit seinem Engagement dazu bei, den Motorsport auf der Nürburgring-Nordschleife zu unterstützen."

"Die spektakulären Rennfahrzeuge wie der legendären Nissan Skyline oder heute dem Porsche 911 GT3 R sorgen seit 1999 in der Grünen Hölle für Furore", erinnert Jäger an das langjährige Engagement des japanischen Reifenherstellers, der schon vor seiner Porsche-Zeit mit diversen Rennwagen am Start war. "Und ich freue mich auf viele weitere Jahre."

Mit Bildmaterial von Gruppe C Photography.