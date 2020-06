Falken zeigt Design des zweiten Porsche 911 GT3 R

Für Falken Motorsport beginnt am 15. Juni 2020 die Saison mit den ersten offiziellen Testfahrten am Nürburgring teilnehmen. Sie dienen der Vorbereitung zu einem Einstieg in die Nürburgring Langstrecken-Serie (VLN) ab dem zweiten Lauf.

Beide Porsche von Falken werden beim Test im Einsatz sein. Klaus Bachler und Martin Ragginger teilen sich einen der 2020-Spezifikation 991.2 GT3 R, während Sven Müller und Dirk Werner den zweiten Porsche pilotieren werden. Dieser wird durch rote Abklebungen vom Schwesterfahrzeug zu unterscheiden sein.

Selbstverständlich werden alle Anweisungen der Regierungs- und Rennbehörden von den Teams akzeptiert und umgesetzt. Darüber hinaus werden seitens der VLN weitere Maßnahmen getroffen, das Rennen in Coronazeiten noch sicherer zu machen.

Der BMW M6 GT3 kommt bei Falken nicht mehr zum Einsatz Foto: Jochen Merkle

"Ich denke, ich spreche für alle Fahrer, wenn ich mich sicher und wohl fühle, dass Falken und die Organisatoren alles in ihrer Macht Stehende getan haben, um eine sichere Umgebung für unsere Rückkehr zu schaffen", sagt Martin Ragginger.

"Wir verstehen, dass die Fans enttäuscht sein werden, nicht dabei sein zu können, aber es ist an uns allen, die Richtlinien zu diesem Zeitpunkt einzuhalten. Die VLN hat hart dafür gekämpft, uns alle wieder auf die Strecke zu bringen."

"Und indem unsere Fans zu Hause bleiben und uns online folgen, ist das der beste Weg, die Teams, den Fahrern und natürlich der NLS und dem Nürburgring mit allen umliegenden Anbietern Ihre Unterstützung zu zeigen".

"Normalerweise begrüßen wir die vielen Fans, die kommen, um die Autos aus nächster Nähe zu sehen und mit den Fahrern zu sprechen, Fotos zu machen", fügt Stefanie Olbertz von Falken Motorsport hinzu. "Dieses Mal werden wir mehr Inhalte auf Kanälen unserer sozialen Netzwerke anbieten, die die Fans zusammen mit den Einblicken der Fahrer erleben können."

