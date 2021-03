Familie äußert sich zu Sabine Schmitz: Lebensfreude bis zuletzt

Die Familie äußert sich erstmals in einem Statement von Frikadelli Racing zum Tod von Sabine Schmitz. Darin betonen Klaus Abbelen und die Familie Schmitz, dass sie auch in ihrem letzten Kampf "niemals ihr Lachen und ihre Lebensfreude" verloren habe.

Auch bedanken sie sich über die Anteilnahme und verweist auf ein Kondolenzbuch. Im Sinne Sabine Schmitz' bittet die Familie darum, statt auf Bekundungen mittels Blumen an eine Tierhilfe zu spenden. Nachruf auf Sabine Schmitz

Das Statement im Wortlaut

"'Wenn Du bei Nacht den Himmel anschaust,

wird es Dir sein, als lachten alle Sterne,

weil ich auf einem von ihnen wohne,

weil ich auf einem von ihnen lache.

Du allein wirst Sterne haben, die lachen können.'

(Antoine de Saint-Exupéry)"

"Sabine hat im engsten Familien- und Freundeskreis ihre letzte Ruhe gefunden. Sie kämpfte einen langen, grausamen Kampf, verlor dabei aber niemals ihr Lachen und ihre Lebensfreude. Sie hinterlässt uns unendlich traurig und tröstet uns mit den vielen wundervollen Erinnerungen an sie, so als wollte sie sagen: 'Weint nicht, weil es vorbei ist, sondern lacht und denkt an die schöne Zeit, die wir gemeinsam hatten.'"

"Wir sind überwältigt von der großen Anteilnahme aus der ganzen Welt und bedanken uns aus tiefstem Herzen dafür. Sabine ist nicht mehr da wo sie war, aber sie bleibt überall dort, wo wir uns voller Liebe an sie erinnern."

"Statt Blumen und Kränzen bitten wir in Sabines Sinn um eine Spende an die Tierhilfe Angel da Relva e.V.: www.tierhilfe-angeldarelva.de. Ein Kondolenzbuch liegt gegenüber vom Saloon in Barweiler (Römerstraße Ecke Nordstraße)."

"Bitte respektiert die Privatsphäre der trauernden Angehörigen.

Klaus und Familie"

Mit Bildmaterial von Frikadelli/renn.tv.