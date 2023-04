Fanshop: Jetzt offizielle Fanartikel für das 24h-Rennen Nürburgring 2023 kaufen

Vom 18. bis 21. Mai 2023 steigt die 51. Auflage der 24 Stunden vom Nürburgring. Zu Einstimmung auf dieses Langstrecken-Highlight des Jahres gibt es jetzt im Motorsport-Total.com-Fanshop neue Fanartikel der offiziellen 24h-Rennen Kollektion zu kaufen.

Die neuen Kollektion 2023 umfasst zwei Linien. Die 24h Nürburgring Fan-Kollektion 2023 hat ein "51st Edition"-Logo aufgedruckt, die 24h Nürburgring Sponsor-Kollektion 2023 hat Logos von Sponsoren des Rennens aufgedruckt.

Original Fanbekleidung der 24h Nürburgring Fan-Kollektion 2023

Die beste Grundaustattung für Fans vor Ort ist das neue in blau aus der 24h-Rennen Nürburgring Fan-Kollektion 2023. Es besteht aus hochwertiger Baumwolle und ehrt die 51. Auflage des 24h-Rennens am Nürburgring. Der 51st Edition Digitaldruck auf der Vorderseite zeigt traditionellerweise den Sieger des letztjährigen Rennens, den Audi R8 des Phoenix Teams, sowie die weiteren Platzierten.

Praktisch unverzichtbar ist das 24h-Rennen Schlüsselband 2023. Das Lanyard in blau besteht aus strapazierfähigem Polyester. Auf der Vorderseite ist das 24h Logo gedruckt. Durch einen Schnellverschluss kann man das Band öffnen und schließen. Über den Karabinerhaken aus Metall können verschiedene Gegenstände wie Schlüssel oder das Ticket für das Rennen 2023 angebracht werden.

Das T-Shirt 51st Edition, die Cap 51st Edition und das Schlüsselband aus der 24h-Rennen Nürburgring Fan-Kollektion 2023 Foto: COLOGNE First Trade GmbH 24h-Rennen Cap 51st Edition. Es besteht aus hochwertiger Baumwolle und ehrt die 51. Auflage des 24h-Rennens am Nürburgring. Neben dem gestickten 24h-Emblem auf der Front ist das 51st Edition Logo auf der Seite zu sehen. Zum stufenlosen Einstellen der Größe dient ein praktischer Clip-Verschluss mit 24h Branding.

Das T-Shirt, das Schlüsselband und die Kappe sind Teil der offiziellen 24h-Rennen Kollektion, welche noch weitere Produkte mit Event-Branding beinhaltet, wie beispielsweise Pullover, Jacken und mehr.

Original Fanwear der 24h Nürburgring Sponsor-Kollektion 2023

Wenn die Nacht am Ring hereinbricht, sind wärmende Pullover und Jacken gefragt. Genau richtig dafür ist der 24h-Rennen Hoodie Sponsor 2023. Der Kapuzenpullover in blau und grau mit grünen Applikationen stammt aus der 24h-Rennen Nürburgring Sponsor-Kollektion 2023.

Der Hoodie besteht aus hochwertiger Baumwolle mit Polyester-Anteil. Neben dem 24h Emblem auf Vorder- und Rückseite sind weitere Sponsorenlogos auf den Ärmeln aufgedruckt. Abgerundet wird das Design durch die Känguru-Tasche und den eng anliegenden Saum und Manschetten.

Der offizielle Hoodie und die offizielle Hybridjacke der 24h Nürburgring Sponsor-Kollektion 2023 Foto: COLOGNE First Trade GmbH 24h-Rennen Hybridjacke Sponsor 2023. Diese Jacke trotzt den Elementen durch pflegeleichtes Polyester. Dabei ist der Oberkörper in gesteppter Ausführung, die Schultern, Ärmel und Seiten als funktionales Tech-Fleece ausgearbeitet.

Neben dem 24h Emblem auf Vorder- und Rückseite sind weitere Sponsorenlogos auf den Ärmeln aufgedruckt. Abgerundet wird das Design durch die zwei Reißverschluss-Seitentaschen, dem hohen Kragen mit Kapuze mit Kapuze und den elastischen Manschetten. Übrigens: ebenfalls bei uns im Shop erhältlich ist die 24h-Rennen Softshelljacke Sponsor 2023, die Kälte, Regen und Wind ganz hervorragend abhält.

Mit Bildmaterial von COLOGNE First Trade GmbH.