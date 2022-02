FFF Racing legt 2022 GT3-Pause ein: Rückkehr mit Lamborghini 2023

Audio-Player laden

FFF Racing wird im Jahr 2022 keine GT3-Rennen bestreiten und eine Auszeit nehmen. Das Lamborghini-Team legt den Fokus auf andere Serien und möchte zusammen mit Lamborghini im Jahr 2023 mit aufgeladenen Batterien erneut angreifen. Das bedeutet auch, dass die Beziehung zwischen dem Rennstall und der Marke trotz des Sabbatjahres intakt ist.

'Sportscar365.com' verrät, dass Teambesitzer Fu Songyang aus China und Teamchef sowie Fahrer Andrea Caldarelli auf einen Start in sämtlichen GT3-Rennen verzichten wollen. Das Team möchte sich in der Saison auf die Lamborghini-Super-Trofeo in Europa konzentrieren und dort das EVO2-Modell des Huracans einsetzen. Eine Rückkehr in den GT3-Sport ist fest eingeplant, wenn die zweite Evolutionsstufe des Huracan GT3 marktreif ist.

"Wir haben diese Entscheidung zusammen mit Andrea Caldarelli getroffen, weil wir sehr ehrgeizige und prestigeträchtige Programme für die nahe Zukunft im Motorsport anstreben", sagte Songyang. "Die GT3-Kategorie entwickelt sich in vielerlei Hinsicht weiter, genau wie wir bei FFF Racing. Aus diesem Grund haben wir beschlossen, in diesem Jahr keine GT3-Rennen zu bestreiten."

"Das ist aber kein Abschied", stellt der Inhaber des Teams klar. Der Rennstall gehört zu den besten Lamborghini-Teams im GT-Sport. FFF Racing hat seine Fahrzeuge sowohl in Pro- als auch Pro-Am-Meisterschaften eingesetzt. In der GT-World-Challenge war das Team in Asien und Europa sehr erfolgreich. Außerdem war der Rennstall bei den 24h am Nürburgring aktiv.

Caldarelli wird dem GT3-Sport in der Saison aber nicht gänzlich fern bleiben. Er hat sich für die 24h von Spa bereits bei K-PAX ein Cockpit gesichert. Wie es aber der Saison 2023 mit FFF Racing weitergeht, steht in den Sternen, jedoch darf mit der Truppe dann auch wieder in GT3-Serie gerechnet werden.

Mit Bildmaterial von SRO.