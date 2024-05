Großer Red-Bull-Auftritt mit Abt bei 24h Nürburgring: War Monster der Auslöser?

Die Verbindung von Abt und Red Bull in der DTM hat eine große Historie, doch auf der Nürburgring-Nordschleife engagiert sich der österreichische Energydrink-Konzern 2024 das erste Mal beim Allgäuer Traditionsteam. Und auch sonst war die "Grüne Hölle" - mal abgesehen vom Duller-BMW-Sponsoring vor rund 20 Jahren - nie Red-Bull-Terrain.

Aber warum hat sich das nun geändert? "Für Red Bull ist das 24-Stunden-Projekt wahnsinnig wichtig, weil es eines der größten Motorsport-Ereignisse in Deutschland ist - und auch die Zielgruppe dort ist", sagt Abt-Sportdirektor Martin Tomczyk, dessen Team erneut auf einen Lamborghini setzt, im Gespräch mit Motorsport-Total.com.

"Dementsprechend haben wir uns für das komplette Design des Fahrzeugs entschieden - und werden sehr viel um diese Veranstaltung planen und auch die Fahrer sehr einbinden."

Tatsächlich ist Red Bull dieses Jahr nicht nur bei Abt im Teamnamen vertreten, sondern zeigt auch sonst viel Präsenz am Nürburgring: Man baut eine eigene Hospitality auf, eine Merchandising-Kollektion wurde kreiert. Und in der E-Sports-Bar am Ring-Boulevard gibt Red Bull allen Fans die Möglichkeit, die von Kelvin van der Linde gesetzte Simulator-Richtzeit zu schlagen.

Aber warum hat Red Bull das Potenzial des Rennens erst jetzt erkannt? Das könnte noch einen anderen Grund haben: Denn im Februar 2024 wurde ausgerechnet der US-amerikanische Energydrink-Hersteller Monster Energy als Partner des 24-Stunden-Klassikers in der Eifel bekanntgegeben. Dabei handelt es sich um den Hauptkonkurrenten von Red Bull.

Der Konzern wird mit Bandenwerbung und Beflaggung vertreten sein - und engagiert sich auch intensiv bei der Aktivierung des Events. Der Vertrag läuft vorerst bis 2026. Umso schöner wäre es für Red Bull, wenn van der Linde, Marco Mapelli und Jordan Pepper mit dem roten Bullen am Overall beim Event der Konkurrenz ganz oben auf dem Podest stehen.

"Ich glaube, wir haben ein schönes Paket mit Lamborghini und unseren Fahrern, mit dem wir erfolgreich sein können und hoffentlich um den Sieg mitfahren", ist Abt-Geschäftsführer Thomas Biermaier zuversichtlich. "Darum ist es sehr attraktiv für Red Bull, mit dabei zu sein."

Mit Bildmaterial von VLN.