Jochen Neerpasch: BMW-Junioren "haben das Zeug" für 24h-Nürburgring-Sieg

Der neue BMW M4 GT3 hat den 24h Nürburgring Qualifiers 2022 eindrucksvoll seinen Stempel aufgedrückt. In beiden Rennen überquerte ein Münchner Fabrikat die Ziellinie als Erster, zudem schnappte sich Augusto Farfus im Top-30-Qualifying den Streckenrekord für die 24h-Variante der Nordschleife.

Vor allem der Junioren-BMW #72 rund um Max Hesse, Dan Harper und Neil Verhagen hinterließ mächtig Eindruck. Das junge Trio gewann das 3-Stunden-Rennen am Samstag und wurde am Sonntag nur deswegen Zweiter, weil man sich wegen eines Vergehens unter Code-60 eine Zeitstrafe von 40 Sekunden eingehandelt hatte.

"Sie sind auf einem guten Weg und machen schon einen sehr guten Job", lobte sie Mentor Jochen Neerpasch am Sonntag vor dem Start in den zweiten 3-Stunden-Lauf. "Aber das kommt nicht von ungefähr, wenn man sieht, wie präzise diese drei arbeiten. Die analysieren jedes einzelne Rennen, jede einzelne Runde und das immer zu dritt."

Junioren-BMW bei den 24h Qualifiers fast immer in Top 3

"Das heißt, sie lernen sehr viel intensiver, weil sie im Team arbeiten." Dann folgt der Ritterschlag: "Ich glaube, sie haben das Zeug, das 24-Stunden-Rennen in diesem Jahr auch zu gewinnen. Aber natürlich: Ein 24-Stunden-Rennen ist immer ein bisschen eine Lotterie. Aber sie haben hier gezeigt, dass sie an der Spitze mitfahren können."

In Zahlen ausgedrückt: Mit Ausnahme des Warm-ups am Samstag fuhren Hesse/Harper/Verhagen stets in die Top 3. Das ist beeindruckend, selbst angesichts der Tatsache, dass BMW das Geschehen am Nürburgring dominierte, und das obwohl man durch die BoP im Laufe des Wochenendes noch leicht eingebremst wurde.

"Es war ein fantastisches Wochenende. Ich denke, dass wir bestens auf das 24-Stunden-Rennen vorbereitet sind, und das war unser Hauptziel. Die Ergebnisse sind großartig, und die Jungs haben einen fantastischen Job gemacht. Das Auto ist in einem hervorragenden Fenster, es war so klasse, den neuen BMW M4 GT3 zu fahren", sagt Harper.

Andreas Roos: Ergebnisse und Zeiten sehr ermutigend

Der Brite nimmt die Zeitstrafe im Sonntags-Rennen auf seine Kappe. Und trotzdem wäre mit ein wenig mehr Glück noch der Sieg herausgesprungen, wie Verhagen verrät: "Wir hatten im ersten Stint, in dem ich gefahren bin, ziemliches Pech, und haben durch die Code-60-Zonen über 30 Sekunden verloren."

BMW fährt vorneweg: Das war der Eindruck der 24h Qualifiers Foto: Gruppe C Photography

Im Ziel hatte das Trio unter Berücksichtigung der Strafe 24,684 Sekunden Rückstand auf den siegreichen GetSpeed-Mercedes #3 (Christodoulou/Götz/Schiller). Die Gesamtleistung des Münchner Autobauers stimmt Andreas Roos, Leiter BMW M Motorsport zuversichtlich.

"Wie in allen Saisonrennen auf der Nordschleife haben wir auch an diesem Wochenende gezeigt, wozu unsere Teams und Fahrer mit dem neuen Auto in der Lage sind. Die Ergebnisse und Rundenzeiten sind sehr ermutigend, und wir hoffen, dass wir unsere Leistungen auch beim Saisonhighlight in drei Wochen bestätigen können", so Roos.

Doch ob man auch beim großen 24-Stunden-Rennen die Nase vorn haben wird? Es ist unwahrscheinlich, dass jeder schon alle seine Karten aufgedeckt hat. Und auch der ADAC Nordrhein könnte noch über die Balance of Performance ein Wörtchen mitreden. Nur eins scheint sicher: Die BMW-Junioren sind sehr gut aufgestellt.

Mit Bildmaterial von Gruppe C Photography.