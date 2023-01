Kalender Prototype Cup Germany 2023 mit sechs Events inklusive Norisring

Audio-Player laden

Der Prototype Cup Germany startet 2023 in seine zweite Saison, und zwar in Deutschland und den Niederlanden mit sechs Veranstaltungen mit je zwei Rennen. Drei Rennwochenenden sind im Rahmenprogramm der DTM geplant, darunter ein Auftritt beim Saisonhighlight Anfang Juli auf dem Norisring in Nürnberg.

Im Rahmen der ADAC Racing Weekends finden die weiteren drei Rennwochenenden statt. Organisiert werden die Rennen des Prototype Cup Germany vom ADAC und der niederländischen Agentur Creventic. Sie bleiben eigenständig.

Das im Dezember 2022 vorgestellte Konzept der DTM Endurance wird nicht weiter verfolgt. Alle Rennen des Prototype Cup Germany werden online im kostenlosen Livestream und bei YouTube zu sehen sein.

Die Saison 2023 des Prototype Cup Germany beginnt Ende April beim Auftakt des ADAC Racing Weekend in Hockenheim. Weiter geht es Ende Mai beim DTM-Auftakt in Oschersleben. Auch beim anschließenden Gastspiel der DTM Ende Juni in den Niederlanden auf der Formel-1-Strecke in Zandvoort sind die LMP3-Prototypen Start.

Ein Highlight gibt es Anfang Juli: Erstmals fährt der Prototype Cup Germany auf einem Stadtkurs und sorgt für die Rückkehr der Prototypen auf den Norisring. Zum bis dahin letzten Mal haben Sportwagen dieser Art im ADAC Supercup 1989 ein Rennen in Nürnberg ausgefahren.

Wie der Norisring, so sind auch Oschersleben und Zandvoort Neuland für den Cup. Anfang September wird beim ADAC Racing Weekend auf dem TT Circuit Assen in den Niederlanden, abermals einer neuen Piste für die Rennserie. Das Finale steigt Mitte Oktober beim ADAC Racing Weekend auf dem Grand-Prix-Kurs des Nürburgrings.

Kalender Prototype Cup Germany 2023

28.04.-30.04.: Hockenheim

26.05.-28.05.: Oschersleben

23.06.-25.06.: Zandvoort

07.07.-09.07.: Norisring

01.09.-03.09.: Assen

13.10.-15.10.: Nürburgring

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.