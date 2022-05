"Königin des Nürburgrings": Sabine Schmitz bekommt eigene Ausstellung

Audio-Player laden

Am 16. Mai 2021 erlag Sabine Schmitz ihrem Krebsleiden. Die Rennfahrerin war fester Bestandteil der Langstrecken-Szene am Nürburgring und hatte in Adenau unweit der legendären Rennstrecke ihr Zuhause. Um ihr Leben zu würdigen, hat der Nürburgring die Ausstellung "Königin des Nürburgrings - Kind der Eifel" ins Leben gerufen, bei der sowohl private als auch sportliche Momente der Deutschen gezeigt werden.

Eröffnet wird die Ausstellung pünktlich zum 24h-Rennen auf der Nordschleife: Die Tore öffnen sich im Rennstrecken-eigenen Museum am 27. Mai. Schmitz war aufgrund ihrer offenen Persönlichkeit ein echter Publikumsliebling. Da die Rennfahrerin immer einen lockeren Spruch auf den Lippen hatte, sammelte sie bei vielen Motorsport-Fans Sympathien.

Auf der Strecke ließ sie ihren Worten Taten folgen. 15 Jahre war die Adenauerin im Porsche von Frikadelli unterwegs. Als erste Frau gewann sie im Jahr 1996 die 24h auf dem Nürburgring, auch im Folgejahr war sie siegreich. 1998 holte sie sich außerdem als erste Frau den VLN-Titel (heute NLS). Im Jahr 2005 gründete sie mit ihrem zweiten Ehemann Klaus Abbelen den Rennstall Frikadelli, der auf der Nordschleife zum Kult werden sollte.

Nach ihrem Tod wurde bereits die erste Linkskurve der Nordschleife in Sabine-Schmitz-Kurve umgetauft. Nun folgt mit der Unterstützung der Familie und Freunde die Ausstellung, die den Fans einen persönlich Einblick in das Leben der Rennfahrerin gewähren soll. Neben ihren motorsportlichen Erfolgen und Stationen gibt es auch private Impressionen und Ausstellungsstücke, die es in der Öffentlich noch nicht zu sehen gab.

Mit dabei sind ihre Rennanzüge, ihr Klavier, auf dem sie an Weihnachten spielte, ihre Liebe zur Malerei und Tieren. Nicht nur der Rennsport, sondern auch ihre facettenreichen Interessen machten Schmitz zur der Person, die viele Fans so sehr mochten. Neben der Ausstellung gibt es für Motorsport-Fans auch weitere Bereiche mit Fahrzeugen und weiteren Attraktionen zu entdecken.

Mit Bildmaterial von BR-Foto.