Mit deutschem Fahrer: Aston Martin Valkyrie AMR-LMH absolviert ersten Test

Der Aston Martin Valkyrie AMR-LMH, der nächstes Jahr in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) und der amerikanischen IMSA SportsCarChampionship antreten wird, hat seinen ersten Test absolviert. Das Hypercar wurde bereits Anfang des Monats getestet, allerdings ohne die endgültige Karosserie - deshalb gibt es auch keine Bilder der Testfahrten.

Ian James, Teamchef des Teams 'Heart of Racing', das den Valkyrie AMR-LMH ab 2025 sowohl in der Hypercar-Klasse der WEC als auch in der GTP-Klasse der IMSA einsetzen wird, bezeichnete den Test als "Systemcheck". Er bestätigte, dass der V12-angetriebene Aston als "Rückgrat ohne Karosserie" lief.

Die eigentlichen Testfahrten in seiner endgültigen Form werden erst im Laufe der kommenden Wochen beginnen. "Es war nur ein kurzer Test, um zu prüfen, ob der Antriebsstrang, das Bremssystem und alles andere richtig funktioniert, bevor wir mit dem fertigen Auto testen", sagt James gegenüber Autosport, einer Schwesterplattform von Motorsport-Total.com im Motorsport Network.

"Das sollte in den nächsten paar Wochen sein, wenn alles nach Plan läuft." Der Ort des Tests wurde nicht bekannt gegeben, obwohl James bestätigte, dass es sich nicht um eine richtige Rennstrecke handelte und der Testlauf lediglich auf einer Geraden stattfand.

Stefan Mücke aus dem Ruhestand geholt!

Er verriet jedoch, dass der ehemalige Aston-Martin-Werksfahrer Stefan Mücke als Fahrer eingesetzt wurde, weil kein geeigneter Fahrer aus dem Werksteam zur Verfügung stand. Der Deutsche fuhr von 2016 bis 2019 mit dem Ford GT in der WEC und ist deshalb eng mit Multimatic verbunden, die ein wichtiger Partner bei der Entwicklung und dem Betrieb des AMR-LMH sind.

Der Aston Martin Valkyrie AMR Pro dient als Basis für das Hypercar Foto: Motorsport Images das Auto im Oktober letzten Jahres vorgestellt wurde.

"Wir werden uns zunächst auf einen Testwagen in Europa konzentrieren, und sobald wir eine bestimmte Kilometerleistung erreicht haben, werden wir einen Testwagen in den USA und einen in Europa einsetzen", verriet Adam Carter, Leiter des Langstrecken-Programms bei Aston Martin, bereits vor einigen Wochen.

2025 mit zwei Autos in der WEC

Anfang des Jahres hat Aston Martin bereits zwei Tests mit dem Valkyrie AMR Pro durchgeführt, aus dem der LMH entwickelt wurde. Die Läufe in Silverstone und Portimao dienten vor allem der Datenerfassung und dem Softwaretest.

Aston und Heart of Racing haben im vergangenen Monat bestätigt, dass sie ihr ursprüngliches WEC-Programm von einem auf zwei Autos erweitert haben, um der neuen Regel zu entsprechen, die zwei Fahrzeuge in der Hypercar-Klasse vorschreibt . In der IMSA ist weiterhin nur ein Auto geplant.