Nach WEC-Abschied: Glickenhaus kehrt auf die Nordschleife zurück

Die Scuderia Cameron Glickenhaus kehrt 2024 auf die legendäre Nordschleife zurück! Das Team von US-Milliardär Jim Glickenhaus wird in diesem Jahr beim Auftakt der Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS), den 24h Qualifiers und dem legendären 24h-Rennen (30. Mai bis 2. Juni) starten.

Zum Einsatz kommt der SCG 004C, der zuletzt im Jahr 2022 beim Langstreckenklassiker in der Eifel am Start war und damals mit Felipe Fernández Laser, Thomas Mutsch, Franck Mailleux und Richard Westbrook den zwölften Gesamtrang belegte. Wer den Eigenbau in diesem Jahr pilotieren wird, ist allerdings noch unklar.

In der vergangenen Saison konzentrierte sich Glickenhaus auf die Teilnahme an der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC), zu der unter anderem das 24h-Rennen in Le Mans gehört. Der Glickenhaus-007 war jedoch nicht siegfähig und hätte ein Update gebraucht, was selbst für US-Milliardär Glickenhaus zu teuer war. Das Team kehrte der WEC wieder den Rücken.

Glickenhaus kündigte damals bereits an, sich wieder verstärkt auf die Produktion von Straßenfahrzeugen zu konzentrieren. Dabei steht der 004 im Fokus: 200 Einheiten müssen produziert werden, damit der Rennwagen, mit dem das Team bereits auf der Nordschleife antritt, die Chance auf eine offizielle GT3-Homologation hat.

Während die Straßenversion von einem V8-Kompressor angetrieben wird, arbeitet im Rennwagen ein 6,2-Liter-V8-Saugmotor, dessen Basis der LT4 Small Block von General Motors ist. Obwohl der Abtrieb ohne Restriktionen bis zu 600 PS leisten könnte, darf der Motor des SCG004C gemäß Balance of Performance (BoP) auf der Nordschleife nur rund 525 PS liefern.

"Irgendwann werden wir an den Ring zurückkehren, denn wir wollen das vermarkten, was wir verkaufen", sagte Glickenhaus nach dem WEC-Rückzug. Jetzt steht fest: Schon 2024 können die Nürburgring-Fans den besonderen Sportwagen wieder auf der Nordschleife bewundern.

Mit Bildmaterial von Jan Brucke/VLN.