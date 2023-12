Neuer Termin für 24h Dubai 2024: Überschneidung mit 24h Daytona

Normalerweise sind die 24 Stunden von Dubai traditionell das erste Langstreckenrennen eines Jahres im Rundstreckensport. Im vor der Tür stehenden Jahr 2024 wird das Rennen, das Teil der 24h-Series von Creventic ist, aber nicht wie geplant am 13./14. Januar stattfinden, sondern erst zwei Wochen später am 27./28. Januar.

Grund für die Terminverschiebung sind Verzögerungen, die beim Transport der Fracht für die Rennteams aufgetreten sind. Ursprünglich hätte die Fracht den Seeweg über das Rote Meer nehmen sollen, bevor sie im Dubai Autodrome ankommt. Aufgrund der politischen Unruhen im Nahen Osten aber wurde die Fracht laut Informationen von Sportscar365 sicherheitshalber auf einen deutlich längeren Seeweg rund um ganz Afrika geschickt.

Weil die Ankunft der Fracht im Dubai Autodrome nun erst für nach dem ursprünglichen Renntermin erwartet wird, hat man die 24h Dubai 2024 um zwei Wochen verschoben. Das wiederum hat nun eine direkte Terminüberschneidung mit den 24h Daytona zur Folge. Die stehen als Auftaktrennen der IMSA-Saison traditionell für das letzte Januar-Wochenende im Kalender, so auch in diesem Jahr am 27./28. Januar.

Wenngleich es für die 24h Dubai derzeit noch keine offizielle Meldeliste gibt, ist davon auszugehen, dass mehrere Teams von der direkten Überschneidung beider 24-Stunden-Rennen betroffen sind und nun umdisponieren müssen. Für die 24h Daytona 2024 liegt eine erste Version der Teilnehmerliste mit 60 Autos bereits vor.

Im Rennkalender der 24h-Series sind die 24h Dubai 2024 aufgrund der Verschiebung um zwei Wochen nun das Saisonfinale, da sie hinter die 6h Dubai (21. Januar) rücken.

