NLS-Chef Mike Jäger startet bei 24h Nürburgring auf Porsche

Start in der Grünen Hölle für den NLS-Chef persönlich: Mike Jäger, der seit Ende 2022 die Geschicke der Nürburgring-Langstrecken-Serie leitet, geht Informationen von Motorsport-Total.com zufolge für das Team White Angel for Fly and Help auf einem Porsche 911 Cup an den Start. Er wird vierter Fahrer im Team neben Teamchef Bernd Albrecht, Kurt Ecke und Andreas Sczepansky.

Für Jäger ist es ein Renn-Comeback nach fünf Jahren Rennpause. Der 55-jährige Geschäftsmann aus Kaiserslautern ist seit 2007 auf der Nordschleife aktiv und war in den 2010er-Jahren Stammfahrer in der NLS, wobei er meist Ferrari-Modelle pilotierte.

Dabei brachte er es auf nicht weniger als 27 Klassensiege, womit er punktgleich mit Namen wie David Griessner (Meister 2019), Adrenalin-Motorsport-Teamchef Matthias Unger oder Tim Schrick liegt. Den Helm hat nicht komplett an den Nagel gehängt, auch seit seinem bisher letzten Rennen im Jahr 2021 setzt er sich immer wieder bei den NLS-Einstellfahrten hinters Steuer. Er ist also im Training.

Ein Interessenskonflikt zwischen seinen Tätigkeiten als Geschäftsführer der VLN VV GmbH & Co. KG und dem Start beim 24-Stunden-Rennen besteht nicht. Der Veranstalter des 24-Stunden-Rennens ist der ADAC Nordrhein, während die VLN beim 24-Stunden-Rennen außen vor bleibt.

White Angel for Fly and Help sammelt Spenden für die Stiftung Fly&Help von Reiner Meutsch, die Schulen in Entwicklungs- und Schwellenländern baut. Seit 2022 konnten aufgrund des Projekts 15 Schulen realisiert werden, vier weitere sind für das Jahr 2026 geplant.

Das Team setzte Zeit seines Bestehens auf spektakuläre Fahrzeuge wie ein Dodge Viper Competition Coupe oder zuletzt den Volkswagen Beetle RSR. Bernd Albrecht leitete jedoch nach dem Rennen 2025 einen Paradigmenwechsel ein, weil die Ersatzteilversorgung für das exotische Projekt zu schwierig war. Mit dem Porsche 911 Cup kann sich das Team nun im Standardkatalog bei Porsche bedienen.